ISIE: le délai des candidatures des futurs édiles est fixé du 19 au 26 septembre 2017

Le coup d’envoi des candidatures des futurs édiles pour les élections municipales qui se tiendront le 17 décembre 2017 est lancé, selon le communiqué de l’ISIE, dont le délai de dépôt des candidatures est prévu du 19 au 26 septembre 2017.

Les conditions de candidature pour les conseils municipaux et régionaux sont répartis comme suit:

le candidat doit être de nationalité tunisienne, s’inscrivant dans la circonscription dans laquelle il est candidat et âgé de plus de 18 ans.

Cependant, ne seront pas retenues les candidatures suivantes : des militaires, des forces de sécurité intérieure, des membres de l’ISIE ainsi que ceux du conseil.

Rappelons également qu’une séance plénière a été consacrée à l’élection des trois nouveaux membres de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) à l’ARP, mais qui a été suspendue au début faute de quorum qui exige un nombre de votants présents non inférieur à 145, d’après le règlement interne, puis par les députés eux-mêmes, présents en grand nombre, qui ne sont pas encore arrivés à un consensus.

Même si la plupart des observateurs, comme Mourakiboun, préconisent le report de la tenue des municipales à trois mois après, soit le mois de mars 2018, pour d’autres comme Jawher Ben Mbarek, le coordinateur général du réseau Doustourna, souligne pour sa part que la loi électorale souffre de plusieurs lacunes. Il déclare dans ce contexte: « Or ces élections sont des élections locales, de proximité. C’est une occasion pour la société civile de participer pleinement, idem pour les notables locaux, les indépendants, les gens impliqués dans la vie locale qui ne sont pas forcément membres d’un parti ou d’un autre ».