Migration : Pour une stratégie nationale conforme aux contraintes et défis de l’époque

Phénomène aux multiples incidences omni-présentes de nos jours, et ce à l’échelle planétaire , la migration multiplie les défis aux états et à ces voyageurs insatiables en quête d’alternatives porteuses.

Les hommes, généralement poussés par des considérations économique, voire politiques des fois bougent et dépassent les frontières. Que ce soit le départ du pays d’origine ou le contact avec le pays d’accueil n’est pas souvent chose aisée ou exempte d’obstacles et d’épreuves. Des droits et des attentes sont, dans la foulée menacés, brisés même. Une attention internationale est requise. Chaque pays est appelé à prendre les mesures idoines pour être en harmonie avec les exigences onusiennes en la matière. La Tunisie s’y est attelée depuis 2012..

La Stratégie Nationale Migratoire a été ce matin le centre d’intérêt d’un séminaire auquel ont été conviées toutes les parties concernées par ce sujet d’une brulante actualité, depuis l’état jusqu’aux organisations partenaires en passant par les nombreuses représentations de la société civile ainsi que du monde de l’information et de l’audiovisuel. Organisée par le Ministère des Affaires Sociales en collaboration avec l’organisation Internationale pour les migrations (OIM) et l’Organisation Internationale du Travail (OIT) cette journée d’étude a permis de faire le point sur la question et d’aborder dans ses différents axes le projet conçu et proposé à cet effet. Ouverte par Mohamed Trabelsi , ministre des Affaires Sociales cette rencontre a été en première phase présentée successivement par Samia Kazaoul de l’OIT, Lorina Landou, présidente de l’OIM à Tunis, Ramzi Ben Frej de l’ARP et des représentants de L’UGTT et de l’UTICA.. tous les intervenants ont souligné l’impératif de l’élaboration de ce genre de projet et de son grand impact sur les droits des travailleurs en situation de migration que ce soit vers l’étrangers ou sur le territoire nationale.

244 migrants à l’échelle internationale

Il a été rappelé à cet effet que dans une étude récente, le Département des Affaires Economique et Sociales des Nations Unies a estimé à environ 244 millions le nombre de migrants à l’échelle internationale, soit environ 3.3 pour cent de la population mondiale. Ce taux a été enregistré en 2015, accusant de la sorte un pic sans précédent puisque le score recensé en l’an 2000 était à 2.8 pour cent.. Une stratégie nationale a été élaborée en Tunisie en 2012. L’évolution constatée depuis de ce phénomène à multiples incidences a imposé l’impératif de la révision de cette stratégie, et en collaboration avec les partenaires concernés, nationaux et internationaux. Le résultat a été qu’une version revisitée et actualisée davantage aux besoins du thème et de ses spécificités a vu le jour et à laquelle a été consacrée la journée d’étude de ce 27 juillet pour examen et évaluation.

Cette stratégie est la conséquence d’un travail, comme cela a été souligné par le ministre des Affaires Sociales, d’adéquation avec les objectifs nationaux, posés par le plan quinquennal pour le développement 2016-2020. En outre, elle s’est faite l’écho des efforts déployés dans ce cadre par les institutions tunisiennes spécialisées et des ministères, nous a-t-on dit, qui « travaillent à intégrer progressivement la migration dans leurs stratégies sectorielles ».

Ainsi, la stratégie en question est considérée comme le réceptacle d’une démarche visant à faire écho du contexte régional, sans cesse en mutation. La Tunisie a , dans ce contexte, a adhéré le 19 septembre 2016 à la Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants, adopté par les Etats membres des Nations unies.

L’efficacité voulue pour la gouvernance en la matière

Durant la journée d’étude, il a été rappelé que le phénomène migratoire concerne toutes les catégories de migrants, candidats à l’émigration ( nationaux postulants pour l’émigration), tunisiens résidents à l’étranger et les différentes catégories d’immigrés en Tunisie en situation régulière ou irrégulière ainsi que les demandeurs d’asile et les réfugiés.

La stratégie Nationale Migratoire (SNM) s’articule, selon la présentation qui lui en a été faite, autour de cinq axes. Elle vise à renforcer la gouvernance en matière de gestion des migrations, à garantir les droits et intérêts des migrants tunisiens et de consolider la contribution de la migration au développement socio-économique aux niveaux local, régional et national. En plus, elle s’intéresse à promouvoir la migration régulière et à prévenir l’irrégulière. Elle se donne pour objectif, enfin, de protéger les droits de tous les migrants y compris les travailleurs migrants, les demandeurs d’asile et les réfugiés en Tunisie.

Migrants , demandeurs d’asile et refugiés

Pour arriver à concrétiser tout cela la SNM préconise ‘impératif du recours à un dialogue inclusif et participatif entre toutes les parties concernées pour la mise en place d’un plan d’action adéquat et fructueux. La journée a abritée, à cet effet, trois tables rondes. La première ayant trait au thème « la gouvernance de la migration » la seconde à celui de « la protection des droits des migrants dont les demandeurs d’asile en Tunisie ». La dernière, enfin, s’est intéressée au sujet de la migration dans son rapport avec le développement.