L’UTICA lance le premier concours de l’innovation sociale à partir d’aujourd’hui.

Ce concours est dédié aux entreprises en activité depuis plus de deux ans et aux start-up créées autour d’une innovation sociale.

Le Prix UTICA de l’innovation sociale a pour finalité de soutenir et valoriser des expériences originales, initiatives, ou actions, innovantes en mesure d’apporter une plus-value réelle, tant au niveau de la pratique professionnelle que des résultats obtenus auprès des usagers.

Ces innovations concernent aussi bien le produit que le service, le mode d’organisation, de distribution, dans des domaines comme le vieillissement, la petite enfance, le logement, la santé, la lutte contre la pauvreté, l’inclusion sociale, le bien-être et l’épanouissement … Le jury sera particulièrement attentif aux critères suivants :

La nouveauté et l’originalité de l’idée d’innovation ;

Le progrès social pour l’entreprise (ou dans la société) ;

D’autres effets positifs induits, sur les plans économique, sociétal, environnemental ;

La participation et l’implication des bénéficiaires et des partenaires ;

La viabilité de l’action ou du projet.

Les projets devront être présentés selon le canevas défini dans le document « Dossier de candidature » et en respectant le règlement du concours. Le dépôt des candidatures a été fixé du 10 juillet au 15 septembre 2017. La présélection des dossiers se fera le 25 septembre 2017. Le 24 octobre 2017 a été consacré à l’évaluation sur site et la présentation des projets devant le jury des candidats présélectionnés. L’annonce des lauréats et la remise des prix sont prévues pour le 26 octobre 2017.

Dossier de candidature et le règlement du concours