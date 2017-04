Medina Conférence & Expo Center de Yasmine Hammamet abrite le « World Summit on Social Accountability » du 8 au 12 avril 2017

La Faculté de Médecine de Tunis FTM en association avec la réunion annuelle du Network : Towards Unity For Health (TUFH), co-organise le Sommet Mondial sur la Responsabilité Sociale Sociale qui aura lieu à Medina Conférence & Expo Center de Yasmine Hammamet (Tunisie) du 8 au 12 avril 2017 avec pour thématique « Améliorer l’impact des institutions de formation sur la Santé de la Population ».

Le Sommet Mondial / Réseau 2017: Réunion annuelle TUFH offre une excellente occasion de se connecter avec un groupe unique de plus de 500 administrateurs de l’éducation médicale, les décideurs politiques et des étudiants de partout dans le monde.

Le but de ce sommet mondial est de créer ensemble la synergie nécessaire à un changement global permettent d’assurer un service de santé qui soit à la fois de qualité, efficient et équitable. La finalité du Sommet sera d’élaborée au niveau national et international des plans d’action et des approches permettant d’améliorer durablement l’impact des institutions de formations sur la santé de la population.

La Fédération Mondiale d’Education Médicale (WFME) et d’autres instances académiques francophones (CIDMEF, SIFEM, RMEF..) et anglophones (FAIMER, AFMC, AMEE, THEnet…) ainsi que l’Association internationale des étudiants en médecine (IFMSA) sont les partenaires de ce Sommet aux côtés d’autres instances internationales (OMS, AUF…).

« World Summit on Social Accountability » attirera plus de 500 participants, issus de plus de 100 nationalités différentes.

Cet événements sera rehaussé par la présence du président BCE , Mme Michaëlle Jean secrétaire générale de la francophonie ,Mr Slim Khalbouss ministre de l’enseignement supérieur et Mme Wided Bouchamaoui Présidente de l’UTICA.

Medina Conférence & Expo Center œuvrera comme d’habitude pour la réussite de cet événement en mettant à la disposition des organisateurs tous les moyens humains et logistique afin que les participants joignent l’utile à l’agréable.

Pour plus de détail du programme de cet événement interplanétaire http://www.worldsummitonsocialaccountability.com/