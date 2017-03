Le bâtiment va mal !

Le secteur du bâtiment et de la promotion immobilière, l’industrie et le commerce des matériaux de construction sont confrontés ces dernières années à plusieurs difficultés telles que la hausse des prix de l’habitat, la baisse des ventes et la dégradation du pouvoir d’achat.

Pour faire face aux difficultés auxquelles est confronté le secteur du bâtiment, le Bureau Exécutif de la Fédération Nationale du Bâtiment réuni le 23 mars 2017 au siège de l’Union Nationale de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (Utica) a, dans un communiqué rendu public aujourd’hui:

réaffirmé son soutien aux décisions prises par la centrale patronale

exprimé le malaise des professionnels face aux problèmes qui freinent le développement du secteur

attiré l’attention sur les préoccupations des professionnels quant au peu de cas témoigné à l’égard de leurs propositions et revendications.

affirmé que le manque de vision et la dégradation de la situation du secteur pourraient avoir un impact économique et social négatif et menacer des milliers de postes d’emploi directs.

appelé le gouvernement à réagir face aux difficultés auxquelles est confrontée l’industrie nationale à la suite de la levée de la subvention sur la consommation d’énergie, les augmentations salariales successives, la baisse de la productivité et l’augmentation des impôts, ce qui a provoqué une baisse de l’investissement, de la compétitivité et des exportations du secteur.

appelé, en outre, à la nécessité de revoir la politique économique du pays et à prendre des mesures permettant de redynamiser les entreprises industrielles et leur accorder la priorité dans la réalisation des grands projets nationaux.

affirmé que la prise des décisions arbitraires sans la consultation des structures professionnelles concernées impacte directement et négativement le climat des affaires

insisté sur la nécessité de faire face à l’importation anarchique, sur la révision du cahier des charges organisant les opérations d’importation et sur l’urgence de combattre le commerce parallèle et la contrebande pour préserver l’industrie tunisienne.

Notons que la Fédération Nationale du Bâtiment englobe 21 Chambres syndicales. Celles-ci représentent les principales activités industrielles et commerciales.

Début 2017, une nouvelle loi a été adoptée pour permettre aux acquéreurs de contracter des prêts allant de 20% auprès de l’Etat et 80% auprès d’une banque. Une ligne de crédit de 200 MD a été mise en place destinée au programme « Premier logement » au profit d’un citoyen dont le salaire, ou un couple de citoyens dont la somme des salaires, représente 4 fois et demi le Smig ( entre 1600 et 1700 dinars) peuvent adhérer à ce programme. Toutefois, ce programme n’a pas fait l’unanimité au sein de l’opinion publique : pour certains, ce programme va résoudre la crise du secteur du bâtiment mais pour les promoteurs immobiliers, il pénalise les classes sociales démunies.