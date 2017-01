Saïd Aïdi : Nidaa Tounes souffre d’une crise morale politique

Il est l’un des dirigeants du parti Nidaa Tounes, ancien ministre de la Santé, Saïd El Aïdi, qui était l’invité du jour sur les ondes radiophoniques, a livré ses impressions sur la situation sécuritaire du pays et notamment les conflits au sein de Nidaa Tounes.

Evoquant la question sécuritaire, M.Aïdi a déclaré: « Il faut qu’il y ait une stratégie de lutte contre le terrorisme, qui devrait être menée par une personnalité nationale. Mais ce qui est inquiétant, ce sont les déclarations contradictoires des représentants des institutions de l’Etat, il va falloir mettre fin à la bataille des chiffres quant au retour des terroristes ».

Il poursuit: « De ce fait, il faut revenir aux fondamentaux, et faire une lecture de l’histoire. Rappelez-vous ce qui s’est passé en Algérie, le bilan de la “décennie noire” qui était dramatique. Ou encore comparer les événements de Slimane, et ceux qui ont bénéficié de l’amnistie générale, où sont-ils aujourd’hui ? ».

Il réitère que la priorité de l’Etat est de mettre en place une stratégie efficace, »qu’on ne voit nulle part, sur le plan diplomatique et sécuritaire », a-t-il souligné.

Quant à l’interminable brouille à Nidaa Tounes, M.Aïdi soutient que le parti souffre d’une crise morale. Il déclare: « La question que je me pose est-ce que Nidaa Tounes aide la Tunisie? La réponse est non, car il est très loin des préoccupations des citoyens. C’est pour cela que je préconise la création d’un projet politique capable de donner un nouvel élan basé sur des vraies valeurs pour l’avenir du pays ».

Et sur la question des élections municipales, « Oui, Nidaa Tounes participera certes aux municipales, mais est-ce que ce parti sera un point positif ou un point négatif? Il faut prendre du recul et voir », a-t-il conclu. Sa vision à lui, il faut une politique de la ville, faire participer les jeunes car ils sont l’avenir de demain.