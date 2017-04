Tunisie : Les dentistes de plus en plus fragilisés

Le Conseil national de l’Ordre des médecins-dentistes de Tunisie a lancé un cri d’alarme concernant la réalité de la profession. Cinq commissions se sont réunies, hier, dimanche 13 mars afin d’adopter des recommandations sur plusieurs questions liées à la profession. Le président du Conseil de l’ordre des médecins-dentistes en Tunisie, Chekib Ayed s’explique…

Le chômage n’épargne pas la médecine dentaire

Sur les 4500 dentistes inscrits au tableau de l’Ordre, 900 sont au chômage et 3000 exercent dans le secteur privé, regrette Docteur Chekib Ayed. Autre chiffre alarmant : 300 nouveaux diplômés en médecine dentaire arrivent sur le marché du travail annuellement et 150 autres viennent des universités étrangères. « En réalité les besoins du pays en matière de médecine dentaire ne dépassent pas 40 et 60 dentistes par an, selon une étude faite en 2007 », rappelle-t-il.

Dans le même contexte, il a lancé un message aux parents de ne pas orienter leurs enfants à la section médecine dentaire étant donné que le marché est saturé et que le chômage est une vérité palpable dans cette catégorie professionnelle. D’ailleurs, la saturation en matière de médecins-dentistes a même touché les régions de l’intérieur. « La répartition démographique des dentistes sur le Grand Tunis est plus importante que celle à Paris », avance-t-il.

Une réunion a eu lieu avec le ministre de la Santé à l’issue de laquelle il a été convenu de réduire le nombre des diplômés graduellement pour atteindre 100 diplômés par an, ce qui répond aux besoins du marché tunisien.

Notons que la saturation du marché a eu des répercussions négatives : fermeture de plusieurs cabinets de médecine dentaire dont un bon nombre de propriétaires ont contracté des prêts bancaires. : « Pour ouvrir un cabinet dentaire il faut en moyenne 50 à 60 mille dinars ».

Mais pourquoi pas ne pas les exporter vers l’Afrique ?

Parmi les solutions évoquées la coopération avec les pays africains pour accueillir des dentistes tunisiens : « Il existe certes des conventions avec l’Afrique mais elles n’ont pas été transmises par le ministère de la Santé à l’Agence Tunisienne de Coopération Technique. Nous aimerions bien que le ministère de la Santé envoie les conventions à l’agence, ainsi nous pourrons contribuer à l’exportation des services de santé et en particulier du savoir du dentiste tunisien vers l’Afrique », précise-t-il et d’affirmer que le savoir-faire et la compétence du dentiste tunisien n’a rien à envier à celle de leurs homologues dans d’autres pays.

De la nécessité de créer de nouvelle spécialités

L’Ordre des médecins-dentistes envisage la création de plusieurs spécialités comme la médecine dentaire pour enfants, la chirurgie dentaire : « Le projet est dans les tiroirs du ministère de la Santé depuis un an et demi et à ce jour nous n’avons reçu aucune réponse », s’interroge-t-il.

Code déontologique à revoir

Ce code date de 1973, raison pour laquelle il faut le revoir. L’Ordre a revisité le code et a déposé le projet au ministère pour validation mais depuis un an et demi il attend la validation. Etant donné que le code date de 1973, notre interlocuteur a estimé qu’il n’est plus d’actualité sur un certain nombre de points (groupement de cabinets, devoir du médecin-dentiste… « Le dossier avance lentement », regrette-t-il.

Abordant le sujet de la publicité sur l’internet, il a rappelé que les lois qui existent concernant l’interdiction de cette publicité avant que l’internet ne soit généralisé, ajoutant qu’il faut qu’il y ait une réglementation précisant les limites de la publicité sur internet et ajoutant que la commission y travaille. Dans le même cadre, il a rappelé que dans le modèle français, les dentistes ont le droit à la publicité mais avec des limites.

La CNAM et loi de finances 2016 !

Notre interlocuteur a regretté le fait que la CNAM ne rembourse que 50% des frais de soins au patient contrairement à d’autres spécialités pour lesquelles elle rembourse plus de 80% des frais. « Il était prévu de revoir notre convention avec la CNAM en 2011 ou 2012 mais rien n’a été fait ».

Loi de finances 2016

Répondant à notre question sur la loi de finances 2016, il a indiqué que l’instauration de la TVA a commencé en 1988 : » normalement la TVA est une taxe sur un bien qu’on achète, partout dans le monde on ne taxe pas la maladie, la Tunisie est le seul pays qui taxe la maladie. Je rappelle aussi que la TVA est payée par le citoyen et non pas par le médecin. Ainsi le patient est doublement pénalisé par la TVA et par la maladie ». Répondant aux accusations à l’encontre les médecins de libre pratique d’être « de mauvais payeurs », il a indiqué que 6000 médecins dans le secteur privé payent 42MD d’impôts et que 300 mille professionnels de libre pratique payent 32MD d’impôts par an.

Autre point à reprocher à la loi de finances 2016 : « Nous ne sommes pas contre la loi de finances 2016 mais le fait d’inscrire toutes les informations relatives aux patients (nom, prénom, maladie, soin) représente une violation du secret médical et du code déontologique ».