StartUp Tunisia Régions : Tozeur, Gabès et Kasserine sont concernées par la prochaine édition

La troisième édition de StartUp Tunisia dans les régions se tiendra à Gabès le 4 octobre 2017, Tozeur le 5 octobre 2017 et Kasserine le 6 octobre 2016.

Startup Tunisia comprend deux tournées organisées dans six villes mais et qui touchent également les jeunes de 17 villes intérieures.

Cinq tournées ont eu lieu durant les deux premières éditions de 2015 et 2016, avec un bilan positif en matière du nombre de visiteurs, d’accompagnement et de créations concrètes d’entreprises par des partenaires. En effet, 52 idées de projet, lauréates du concours Startup Tunisia Régions (2015 et 2016) ont été accompagnées par la GIZ .

En 2017, près de 125 candidats ont soumis une demande de participation au concours en ligne sur www.startuptunisia.tn pour la première tournée. Le comité de coaching a présélectionné les 50 meilleures idées de projet pitchées par leurs promoteurs devant un jury régional. Trois lauréats ont été désignés dans chaque ville. Les neuf lauréats et les 21 nominés seront accompagnés par des partenaires, notamment la Giz, en fonction de certains critères d’éligibilité.

Pour rappel, les jeunes porteurs de projets des régions peuvent visiter gratuitement le salon dans les trois villes, de 9h jusqu’à 13h, et accéder aux diverses activités du salon, à savoir les expositions, conférences et espaces de conseil et coaching et s’ils le désirent assister à la cérémonie de remise de certificats aux trois premiers lauréats.