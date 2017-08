Attijari Leasing vient d’obtenir le visa du Conseil du Marché Financier (CMF) au prospectus d’émission relatif à l’augmentation de son capital social, et ce, afin de renforcer ses fonds propres et de maintenir sinon améliorer sa notation.

Attijari Leasing augmentera son capital de 2,5 millions de dinars pour le porter de 25 à 27,5 millions de dinars par souscription en numéraire et par émission de 250.000 actions nouvelles. Toutes les actions à émettre sont nominatives et seront de catégorie ordinaire.

L’émission sera opérée au prix de 10 dinars l’action majorée d’une prime d’émission de 8 dinars, soit à un prix d’émission de 18 dinars l’action. Le prix de l’émission est à libérer intégralement à la souscription.

Ainsi, la souscription aux 250.000 actions nouvelles à émettre en numéraire est réservée aux actionnaires détenteurs des actions composant le capital social et aux cessionnaires de droits de souscription en Bourse, à titre irréductible et réductible, à raison d’une action nouvelle pour 10 anciennes, et ce, entre la période du 25 août jusqu’au 11 septembre 2017 inclus.