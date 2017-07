Tunisie Telecom et l’UTAP œuvrent ensemble pour concrétiser l’agriculture numérique

M. Nizar Bouguila Président- Directeur Général de Tunisie Telecom et M. Abdelmajid Ezzar Président de l’Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche, ont signé le lundi 24 juillet 2017 une convention de partenariat portant sur la fourniture de services de télécommunication pour une durée de trois ans.

A travers cette convention, Tunisie Telecom fait bénéficier L’UTAP ainsi que ses affiliés des avantages exclusifs sur une multitude d’offres Mobile, 4G, Fixe, VoIP, Internet sur Fibre Optique et messagerie permettant un confort d’utilisation et une meilleure collaboration.

M. Nizar Bouguila s’est déclaré fier de ce partenariat solide avec L’UTAP qui témoigne du soutien continu de Tunisie Telecom aux acteurs principaux de la scène économique du pays· « Tunisie Telecom mettra tout son savoir – faire en matière des TICS pour concrétiser et appuyer l’agriculture numérique en Tunisie et pour améliorer la compétitivité et la rentabilité de ce secteur essentiel du développement » a poursuivi M. Nizar Bouguila.

De son côté, M. Abdelmajid Ezzar a souligné que l’accord conclu avec Tunisie Telecom, le leader incontesté des télécommunications sur le marché tunisien, va permettre à L’ UTAP de faire profiter ses adhérents des meilleures solutions de télécommunications dans le pays. « Nous remercions amplement Tunisie Telecom pour son professionnalisme et accompagnement tout en souhaitant renforcer davantage ce partenariat et cette précieuse collaboration pour l’intérêt de notre pays» ; a déclaré le Président de l’UTAP.

La cérémonie s’est déroulée au siège de Tunisie Telecom, en présence des responsables des deux partenaires.