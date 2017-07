Macron, le sionisme et l’antisémitisme

En termes de renforcement de son pouvoir et de ralliement des forces influentes en France et dans le monde, le jeune président français n’y va pas de main morte. En plus de ses lourdes charges présidentielles, M. Emmanuel Macron s’est auto-chargé d’une mission qui consiste à s’attaquer aux antisionistes et à les dénoncer partout où ils se trouvent. Car, assure-t-il, il ne « cèderait rien à l’antisionisme » qui, selon lui, est « la forme réinventée de l’antisémitisme ».

Voilà donc, les antisionistes sont avertis. Macron les a à l’œil et vaines seront leurs tentatives de déguiser leur « antisémitisme » en engagement politique contre le projet sioniste en Palestine. La manœuvre ne peut échapper à la vigilance du fougueux président.

Ces avertissements ont été lancés dimanche dernier en présence du Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahu, invité personnel du président français à la cérémonie de commémoration du 75e anniversaire de la « Rafle du Vel d’Iv » au cours de laquelle quelque 13000 Juifs français ont été déportés par le gouvernement de Vichy.

Soucieux de faire plaisir à son invité Netanyahu, impatient de montrer son loyalisme sans faille aux milieux sionistes influents dans le monde, Emmanuel Macron n’a pas hésité à remuer le couteau dans la plaie et à relire l’une des pages les plus douloureuses de l’histoire de France qui, durant 75 ans, a été lue et relue ad nauseum : « Je récuse, dit-il, les accommodements et les subtilités de ceux qui prétendent que Vichy ce n’était pas la France. Car Vichy, ce n’était certes pas tous les Français, mais c’était le gouvernement et l’administration de la France. Les 16 et 17 juillet 1942 furent l’œuvre de la police française, obéissant aux ordres du gouvernement de Pierre Laval (…). Pas un seul Allemand n’y prêta la main. »

Emporté par son élan, Macron est allé jusqu’à mettre à l’index les deux grands présidents de la France : « Je récuse aussi, affirme-t-il, ceux qui font acte de relativisme et expliquent qu’exonérer la France de la rafle du Vel d’Hiv serait une bonne chose, serait s’inscrire dans les pas du général de Gaulle et de François Mitterrand, qui sur ce sujet restèrent mutiques. »

On aurait tout imaginé sauf qu’un jour, les deux présidents qui ont marqué le plus l’histoire de France, qui ont contribué à la mise en place d’une politique étrangère équilibrée et digne de la puissance de la France soient malmenés plusieurs années après leur mort par un novice dont l’inexpérience tranche dangereusement avec les réalités dramatiques et complexes d’un monde en ébullition.

On croyait que les attaques contre les antisionistes et leur assimilation aux antisémites est une gymnastique dont le monopole était entre les mains de l’Etat d’Israël et de la puissante machine à son service en Europe et aux Etats-Unis. La « sortie » de Macron le 16 juillet dernier vient confirmer hélas ! que le président d’un pays aussi puissant que la France n’hésite pas à devenir l’un des rouages de cette machine infernale dont le but premier est de travestir la réalité du drame palestinien, c’est-à-dire transformer les résistants palestiniens en terroristes sanguinaires et l’occupant sioniste en pauvre victime du sempiternel antisémitisme.

On peut expliquer cela par deux raisons principales. Tout d’abord, M. Macron, contrairement à De Gaulle et Mitterrand qu’il dénonçait, est encore incapable, de par son jeune âge et son inexpérience, de mettre en place une politique étrangère digne de la puissance française, une politique qui prenne en compte les subtilités et les complexités du conflit israélo-arabe. Ensuite, le jeune président semble plus intéressé par le soutien à sa propre personne des puissants lobbies en France et dans le monde que d’un rôle constructif que pourrait jouer la France au Moyen-Orient.

La Rafle du Vel d’Hiv est certes un drame dans l’histoire de France qui a fait 13000 victimes il y a 75 ans. Et même si le risque est équivalent à zéro qu’un tel drame se reproduise, il est du droit du président français de commémorer un tel drame et d’avoir comme invité d’honneur, Netanyahu, responsable du malheur non pas de 13000, mais de millions d’êtres humains en Palestine.

Il est du droit de M. Macron de pleurer à chaudes larmes sur le sort de 13000 Juifs injustement déportés par Vichy il y a 75 ans. Mais il est aussi de son devoir de ne pas regarder ailleurs et d’ignorer les drames bibliques qui ont fait et qui continuent de faire des millions de victimes en Palestine, en Irak, en Syrie et ailleurs dans le monde arabe et dont la responsabilité incombe en premier lieu aux milieux sionistes qui ont poussé Bush et Blair à ouvrir les portes de l’enfer sur une large partie du monde. Sans parler de la Libye où la responsabilité de la France sarkoziste dans la destruction de ce pays est évidente pour tous.

Non, M. Macron, l’antisionisme n’est pas « la forme réinventée de l’antisémitisme », mais un engagement pour la justice et la paix dans le monde. Et ce ne sont pas seulement les Arabes qui le disent, mais les Juifs soucieux de la sécurité de leur pays, Israël, et inquiets de la politique de Netanyahu, génératrice d’agressions, de guerres et de destruction. Pour s’en convaincre, il suffit de « googler » Uri Avnery et Gideon Levy, deux grands journalistes israéliens qui ne cessent de dénoncer depuis des années les abus, les injustices et les dangers de la politique sioniste de leur pays. Eux aussi sont classés par la machine de propagande sioniste comme des « antisémites ». Mais des antisémites d’un genre particulier : « self-haters jews » qu’on peut traduire par « des Juifs qui s’auto-détestent ».