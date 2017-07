Tunis : le plus grand mall africain sera construit à Raoued

En marge de Tunis Forum sur le partenariat tuniso-chinois, tenu aujourd’hui, trois accords ont été signés ce matin à l’IACE entre des opérateurs économiques tunisiens et chinois.

Ces accords ont été signés entre le Groupe Loukil et l’Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) ; entre la Société Industrielle d’Appareillages et de Matériels Electriques SIAME et HUAWEI (Protocole d’accord) et enfin entre l’Amen Bank et Industrial and Commercial Bank of China (ICBC).

En ce qui concerne l’accord signé entre le Groupe Loukil et l’Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), il s’agit d’un partenariat dont l’objectif est de bâtir le plus grand mall africain. Ce mall sera situé près de Raoued, d’après Bassem Loukil, PDG du Groupe Loukil. Le coût du projet est de l’ordre de 65 millions de dollars. Le mall s’étalera sur 200 mille mètres carrés.

En ce qui concerne le partenariat entre Amen Bank et Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), il porte sur des joint- ventures et procurera aux entreprises tunisiennes les ressources nécessaires. Le montant du financement n’a pas été déterminé.