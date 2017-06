Echanges commerciaux: une hausse à l’export et à l’import de 1,8%

Au terme des cinq premiers mois de l’année 2017, les échanges commerciaux de la Tunisie avec l’extérieur à prix constants ont enregistré une hausse à l’export et à l’import de l’ordre de 1,8% contre respectivement une baisse de 3,4% et une hausse de 5% durant la même période de l’année 2016, selon les dernières statistiques de l’Institut national de la statistique (INS).

Au niveau des prix, les exportations ont augmenté de 12,2% contre 0,8% et les importations de 15,8% contre un recul de 4%.

En valeurs courantes, les échanges commerciaux ont atteint à fin mai 2017 13347 millions de dinars en exportations et 19822,1 millions de dinars en importations, soit en hausse de 14,2% à l’export et de 17,8% à l’import par rapport à la même période de l’année précédente.

Hors énergie, les prix ont également augmenté de 10,8% à l’export et de 10,5% à l’import. Par ailleurs, les prix de l’énergie ont enregistré une hausse de l’ordre de 18% à l’export et de 51% à l’import.

Par répartition sectorielle, l’INS a démontré que le volume des exportations a affiché une baisse au niveau des secteurs des mines, phosphates et dérivés de 24,2%, de l’agriculture et l’industrie agroalimentaire de 4,2%, des autres industries manufacturières de 3,6% et des textiles, habillement et cuir de 1,9%.

Par contre, les secteurs de l’énergie, des industries mécaniques et électriques et l’ensemble des produits ont atteint des hausses respectivement de l’ordre de 25,6%, 7,6% et 1,8%.

Quant au volume des importations, il a été marqué une baisse au niveau des secteurs de l’énergie et lubrifiants de 13,9%) et des mines, phosphates et dérivés de 6,1%.

Une hausse en volume figure au niveau des secteurs de l’agriculture et industries agroalimentaires de 15,2%, des autres industries manufacturières de 5,9%, des textiles, habillement et cuir de 3%, de l’ensemble des produits de 1,8% et des industries mécaniques et électriques de 1%.