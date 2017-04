Transport aérien : désormais des promos « Jawi by Tunisair »

Poursuivant le succès de ses récentes promotions tarifaires « Jawi by Tunisair », la Compagnie nationale a le plaisir d’informer son aimable clientèle qu’elle continue sur cette lancée en procédant, à partir d’aujourd’hui jeudi 20 avril 2017, au lancement d’une nouvelle offre promotionnelle.

Cette offre, applicable de et vers la Tunisie, ciblera la France, l’Italie, l’Allemagne, l’Espagne, le Portugal, la Suisse, le Royaume-Uni, la Belgique, les Pays-Bas, l’Autriche, la Serbie, la Tchéquie, la Turquie, le Liban, l’Egypte et le Maroc.

Niveau tarifaire

Au départ de la Tunisie (aller/ retour) :à partir de 349 TND \ TTC

Des destinations étrangères citées ci- dessus vers la Tunisie (aller/ retour): à partir de 139 Euros \ TTC

Quant aux conditions, elles se résument comme suit :

Période de vente : du 20 avril 2017 au 05 mai 2017

: du 20 avril 2017 au 05 mai 2017 Période de voyage : du 20 avril 2017 au 20 juin 2017

: du 20 avril 2017 au 20 juin 2017 Période de séjour minimale : 03 jours sur place ou une nuit de Samedi à Dimanche.

: 03 jours sur place ou une nuit de Samedi à Dimanche. Période de séjour maximale : 15 jours

: 15 jours Changement de réservations : autorisés, moyennant le paiement d’une pénalité par coupon de vol.

autorisés, moyennant le paiement d’une pénalité par coupon de vol. Réduction pour les bébés (moins de 2 ans) :75 % de réduction.

L’achat des billets peut s’effectuer dans la limite des sièges disponibles, via les points de vente de Tunisair et les différentes agences de circuit agréées, ou bien via le site web de la compagnie: tunisair.com .