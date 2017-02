Abdelmajid Zar élu président de la PAFO

Lors du troisième congrès de l’Organisation panafricaine des agriculteurs (PAFO), organisé les 18 et 19 février 2017 à Addis-Abeba, le président de l’Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche (UTAP) et vice -président de l’Union maghrébine et de l’Afrique du Nord des agriculteurs (UMNAGRI), Abdelmajid Zar a été élu président de la PAFO.

Créée en octobre 2010, la PAFO réunie l’UMNAGRI, l’Union des agriculteurs de l’est de l’Afrique, le réseau des organisations agricoles de l’Afrique du Sud (SACAU), le réseau des agriculteurs de l’Afrique centrale (PROPAC) et le Réseau des organisations paysannes et de producteurs de l’Afrique de l’Ouest (ROPPA).