Tunisie Telecom : nos solutions sont toujours prêtes

Tunisie Telecom a participé à 3S Technology City qui se tient les 1er et 2 février 2017. Deux intervenants ont exposé la stratégie de Tunisie Telecom et ses produits. Il en ressort des deux interventions que l’opérateur historique demeure leader dans son domaine.

Jamel Sakka, directeur exécutif de la Planification et de l’optimisation des réseaux chez Tunisie Telecom, a tenté de répondre à une question essentielle : Comment moderniser notre réseau en vue d’ améliorer l’efficacité opérationnelle ? Et surtout comment améliorer la connexion pour nos clients au niveau du fixe ou du mobile ?

Jamel Sakka a rappelé que Tunisie Telecom étant à l’écoute constante du client, à partir du mois de mars prochain il sera possible d’atteindre les 300 Mo.

Parlant de la 4G, l’intervenant a fait remarquer que TT héberge déjà 40% de la population. Dans le même contexte, il a fait savoir que Tunisie Telecom avec ses conseillers et ses assistants se mobilise 7 j/7 pour assister les particuliers et les entreprises.

Il a, en outre, pris soin de présenter une panoplie de solutions TT destinées aussi bien à l’entreprise qu’aux particuliers. Il s’agit de solutions destinées aux B2B et B2C.

Prenant la parole, une responsable de TT a énuméré le SMART Adsl, Smart Rapido, Rapido pro et d’autres applications basées sur le Cloud. De même, elle a indiqué que Tunisie Telecom dispose de solutions technologiques et d’internet prêtes à l’emploi et dont l’entreprise a besoin.

Revenant sur la stratégie mise en place par Tunisie Telecom, notre interlocutrice a affirmé qu’elle consiste essentiellement à maintenir la position de leader sur le marché, à fidéliser les clients et à diversifier ses tarifs.

Elle a fait savoir que Tunisie Telecom a bel et bien défini ses axes de développement à savoir :

moderniser son réseau FDD,

l’innovation en termes de technologie hybride.

Revenant sur l’évolution de la bande passante à travers les années, la responsable a indiqué qu’elle est passée de 512 kb à 1 Gb. Elle a indiqué qu’avec la technologie XDSL développée on peut offrir ces services en utilisant l’infrastructure en cuivre existante.