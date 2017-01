Le tableau de bord du sondage de l’IRI (International Republican Institute) publie le classement des personnalités politiques les plus appréciées des Tunisiens pour le mois de décembre ( 6 décembre au 13 décembre 2016). L’échantillon était de 1 222 Tunisiens âgés de 18 ans et plus.

Les personnalités politiques les plus appréciées (Voir Tableau : %très favorable + %favorable) par les Tunisiens se classent comme suit :

Le Chef du Gouvernement : Youssef Chahed 44%

Le Président de la République : Béji Caïd Essebsi : 43%

Mehdi Jomaâ, ex-Chef du gouvernement : 38 %

Houcine Abassi, ex-secrétaire général de l’UGTT : 32%

Hamma Hammami, porte-parole du Front populaire : 27%

Rached Ghannouchi, président du Mouvement Ennahdha : 23 %

Slim Riahi, président de l’UPL : 17%

Mohsen Marzouk (Machrou3 Tounes) : 14%

Yassine Brahim, président d’Afek Tounes : 12%

Hafedh Caïd Essebsi : 11%

Sur une autre question : quel est le plus grand problème qu’affronte la Tunisie dans son ensemble ? 38% des Tunisiens ont répondu le chômage, suivi de la crise économique et financière avec 32%, puis 11% des Tunisiens ont estimé que le problème est lié au terrorisme, alors que seulement 7% des Tunisiens ont considéré que c’est la corruption qui est mise en cause. D’un autre côté, 5% des Tunisiens ont souligné que ce sont les conflits et les tensions politiques nationaux 5% . Contrairement à 1% des Tunisiens qui ont répondu : la sécurité.

Une question leur a été posée: si les élections avaient lieu demain pour qui voteraient-ils ? En premier Nidaa Tounes 17%, autres ( 12%), puis Ennahdha avec 9%, Front populaire 5%, Afek tounes 3%, UPL 2%, Machrou3 Tounes 1% alors que 48% des Tunisiens répondent qu’ils ne savent pas pour qui voter ou refusent d’aller voter.

En revanche, sur une autre question : quel est le principal défi qui entrave la participation politique des jeunes en Tunisie aujourd’hui? La première des réponses était le manque d’espoir 16%, le manque d’opportunités, d’argent 14%, de soutien 11%, de formation et de coaching 10%, le manque de désir de participer 6% et enfin le manque d’éducation 5%. Et parallèlement 73 % des jeunes disent que les politiciens ne sont pas à leur écoute.