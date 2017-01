Lancement du premier cloud académique national en Tunisie

IBM et l’Université Virtuelle de Tunis (UVT) lancent, sous l’égide du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le premier Cloud Académique National dans le cadre du programme « IBM Africa Skills Initiative».

Objectif : amélioration de la qualité des formations et alignement sur les standards internationaux en matière d’intégration et d’utilisation des technologies informatiques de pointe dans l’enseignement supérieur et la recherche scientifique.

« IBM Africa Skills Initiative» est un programme de formation et de certification IT qui vise à doter les étudiants et les enseignants d’un savoir-faire lié aux dernières technologies afin de les préparer aux nouveaux métiers de l’IT : Cloud, Mobilité, Sécurité, Business Analytics, Cognitive and Data Management.

En pratique, ce programme consiste à former les enseignants et étudiants sur les technologies IBM, à travers une nouvelle plateforme Cloud IBM qui vient renforcer le premier Cloud d’IBM installé à l’UVT, avec l’aide d’experts tunisiens et internationaux d’IBM.

L’objectif étant de préparer les étudiants à une carrière dans l’industrie des technologies de l’information avec des certifications orientées métiers, et ce, pour favoriser l’employabilité des jeunes diplômés.

La plateforme Cloud d’IBM, déployée à l’UVT, est dotée de capacités de traitement et de stockage de très haut niveau permettant, par le biais de la mutualisation des ressources, de desservir toutes les universités tunisiennes de laboratoires virtuels.

Jilani Lamloumi, président de l’UVT, a indiqué que ce premier cloud académique national en Tunisie représente aujourd’hui un levier de développement pour l’enseignement supérieur. « Le renforcement du partenariat entre l’UVT et IBM, dans des domaines relevant des axes de la réforme de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, est un signal fort prouvant la volonté ferme d’ouverture de l’université tunisienne sur l’environnement socio-économique et sur le partenariat public-privé », a-t-il précisé.

Le programme « IBM Africa Skills Initiative», démarré en 2015, vise à collaborer à travers l’UVT avec toutes les universités publiques tunisiennes sur plusieurs initiatives d’enseignement et de recherche scientifique.

« Notre investissement dans le développement des compétences et talents démontre notre engagement pour accompagner l’essor du secteur des nouvelles technologiques en Tunisie», a dit Mohamed Karim Mokaddem, Directeur Général IBM Tunisie. « Nous espérons multiplier ce genre d’initiatives en Tunisie, afin de développer et d’accroître les compétences et talents locaux », a-t-il ajouté.