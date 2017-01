Intoxication au monoxyde de carbone : privilégiez l’aération de vos espaces

En cette période de l’année, les températures chutent sensiblement. Nombreux sont les moyens employés ( chauffage, chauffe bain) dans le but d’atténuer la rudesse du climat et garantir de passer un hiver au chaud et en toute sérénité.

Seulement ce n’est pas toujours le cas, car en effet, un danger très souvent sous-estimé frappe au moment où l’on s’y attend le moins. On rattachait autrefois les intoxications au monoxyde de carbone, aux moyens rudimentaires de chauffage des foyers, seulement la réalité veut que ces accidents ne sont pas seulement retrouvés dans les milieux défavorisés, le risque ne disparaissant pas avec le degré de perfectionnement des appareils utilisés.

Les intoxications au monoxyde de carbone dont environ la moitié survient dans le cadre domestique, à l’origine de véritables tragédies, surviennent actuellement en raison de la méconnaissance et l’absence d’application des règles de sécurité.

En effet, le monoxyde de carbone est le résultat d’une combustion incomplète de composés carbonés, rejetés par les véhicules de transport, la cigarette, les différentes activités industrielles, les moyens de chauffage et de cuisson domestique. Ce gaz est donc présent au quotidien dans l’air ambiant, à des concentrations différentes, seulement qui dit intoxication au monoxyde de carbone dit endroit clos et non aéré.

Lorsqu’il s’accumule et dépasse une concentration toxique seuil et suite à une durée d’exposition donné, ses effets sur l’organisme notamment sur le système nerveux font leur apparition. Etant incolore et inodore chez les humains, les symptômes initiaux qu’il engendre sont souvent banalisés. Pourtant il est salutaire de les connaitre. Ainsi des symptômes tels que les maux de tête, les nausées les vomissement les troubles de la conscience et les vertiges , doivent amené à agir sans attendre , ils sont d’autant plus évocateurs qu’il s’agit de symptômes collectifs.

Bénignes lorsqu’elles sont prises en charges de manière précoce et lorsqu’elles ne sont pas massives, les intoxications au monoxyde de carbone peuvent engendrer des décès imminent et en cas de survis exposent à des séquelles invalidantes.

Prévenir par les biais de l’application stricte des mesures de sécurité , permet éviter le pire. Il est en effet recommandé selon Météo France (04/12/2016) de :

-faire systématiquement vérifier et entretenir les installations de chauffage et de production d’eau chaude, ainsi que les conduits de fumée (ramonage mécanique) par un professionnel qualifié.

-aérer au moins 10 minutes son logement tous les jours, et même quand il fait froid , maintenir les systèmes de ventilation en bon état de fonctionnement et de ne jamais obstruer les entrées et sorties d’air.

-respecter systématiquement les consignes d’utilisation des appareils à combustion indiquées par le fabricant : ne jamais faire fonctionner les chauffages d’appoint en continu ; placer impérativement les groupes électrogènes à l’extérieur des bâtiments ; ne jamais utiliser pour se chauffer des appareils non destinés à cet usage : cuisinière, brasero, barbecue, etc.

Il vaut mieux attraper un coup de froid que de s’exposer au risque d’intoxication au monoxyde de carbone, la consigne majeure pour cet hiver est donc d’aérer.