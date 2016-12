Le Forum tunisien des droits économiques et sociaux (FTDES) a dévoilé les résultats d’une enquête sur la perception des jeunes à l’égard de l’immigration non réglementaire , faite en collaboration avec l’ONG Rosa Luxumbourg, aujourd’hui, 27 décembre, lors d’une conférence de presse tenue à son siège.

L’enquête intitulée « Les jeunes et la migration non réglementaire : enquête de terrain des représentations sociales, les pratiques et les attentes », a été réalisée à partir d’un échantillon qui a touché 1168 jeunes (20 – 29 ans) répartis sur six gouvernorats (Ariana, Kef, Mehdia, Kasserine, Médenine et Gafsa). Les filles représentent 53% de échantillon. 55,4% des enquêtés ont un niveau secondaire, 27,6% ont un niveau universitaire, 15,7% ont un niveau primaire et seulement 1,3% n’ont pas eu accès à l’école.

L’enquête montre que les jeunes enquêtés ont plusieurs problèmes à plus d’un titre : problèmes familiaux (24%), cambriolage et vol à l’arraché (16,9%), violence dans les stades (13,7%), problèmes dans le milieu professionnel (16,4%), font partie des réseaux de l’immigration clandestine ( 9,2%), problème avec les agents de l’ordre (18,7%), ivresse en pleine rue (9,6%), commerce interdit ( 10,5%) , dealer ( 6,9%), vagabondage (11,7%).

23,1% des jeunes enquêtés affirment qu’ils veulent immigrer à cause du chômage, 21,2% veulent quitter le pays à cause des problèmes matériels, 13,6% à cause de problèmes sociaux, 11,8% pour des raisons liées aux études.

Cependant, 31,3% de l’échantillon ont exprimé leur prédisposition à recourir à l’immigration clandestine si l’occasion pour une immigration réglementaire ne se présente pas. 55% de l’échantillon ont commencé à réfléchir à l’immigration après la révolution, contre 33% au cours de la révolution et 36% avant la révolution. L’envie d’émigrer n’épargne ni homme ni femme. La majorité des femmes enquêtées ont commencé à y penser après la révolution. Par contre, 66,8% des jeunes enquêtés (masculins) ont commencé à considérer l’immigration comme une solution à leurs problèmes juste après la révolution.

En ce qui concerne le financement de l’immigration clandestine, 33,9% des interrogés ont indiqué qu’ils pourraient se procurer les frais d’eux-mêmes et 18,3% affirment que leurs parents sont prêts à financer l’immigration. Les amis, les frères, les proches et d’autres personnes financeront aussi l’immigration de ces jeunes.

Par ailleurs, 9,2% du total des répondants ont tenté une migration non- réglementaire. Ce qui implique que 29,6% de ceux qui sont prêts à l’immigration ont eu des tentatives effectives qui ont échoué. D’après l’enquête, 24% des répondants affirment qu’ils s’en sont remis au passeur qui se trouvait dans leur quartier et 15% d’entre eux confirment qu’il ont contacté le passeur pour s’informer de l’organisation et des préparatifs du voyage.

Retour des jihadistes, déchéance de nationalité… et 45% des jeunes Tunisiens rêvent encore de fuir leur pays. — Olfa (@Mimouna) December 27, 2016

Télécharger l’enquête : Les jeunes et la migration non réglementaire: Enquête de terrain des représentations sociales, les pratiques et les attentes »