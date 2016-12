« La femme maghrébine, c’est une fortune »

Tout a commencé par une idée, qui s’est transformée en réalité. Objectif : parcourir 1000 km à pied sur la côte Atlantique. Il y a quelques mois, le 11 juillet 2016, une jeune Marocaine, du nom de Loubna Batoul Bensalah, passionnée par l’aventure et fervente de la nature, a décidé de faire 1000 km à pied.

Après le Maroc, c’est en Tunisie, qu’elle retente l’aventure, cette fois-ci accompagnée d’une jeune Tunisienne Rania Mechergui. Un seul outil de voyage, un sac à dos, elles parcourent ensemble les 1000 kilomètres. Un voyage riche en rencontres, en découvertes mais aussi en épreuves. La question essentielle est de savoir comment l’idée leur est-elle venue ? Rania Mechergui nous confie : “L’idée existe déjà dans le projet outdoors » Walk with her » – 1000 km à pied – que Loubna Ben Salah a réalisé au Maroc”,

Elle nous explique : “Quand j’ai rencontré Loubna, elle m’a proposé de refaire ce projet en Tunisie. Je n’ai même pas pris le temps de réfléchir du fait que je partage avec Loubna le même esprit, les mêmes principes, notre amour pour la nature et l’aventure. Ce qui m’a le plus motivé c’est le message qu’on fera passer à travers cette aventure : le fait qu’on va marcher pour la femme, cette femme que je défends déjà à travers mon projet » Kolna hirfa » qui est un projet social et solidaire au profit de la femme artisane rurale de la région du Nord-Ouest de la Tunisie”.

Interrogée sur la question du message adressé à ceux qui veulent suivre leur exemple ? Rania répond : “Dans notre pays, nous avons un potentiel naturel, culturel, historique et social important si on le valorise de façon responsable, on ne va pas avoir besoin d’autres ressources qui détruisent notre planète. Je dirais le message suivant: “Toi qui va me suivre, pense à notre artisanat, notre agriculture, nos traditions, nos montagnes, nos forêts, notre Sahara, même nos régions sèches; là-bas il y a des trésors.”

Un projet outdoors, baptisé “I walk with her” et qui reflète l’aventure et soutient la cause féminine et les droits des femmes du Maghreb. Ce sont elles, les femmes de demain, qui contribuent à travers leur détermination à changer le cours de l’histoire et à la possibilité d’ouvrir de nouvelles perspectives d’existence. Quant au message adressé au monde entier, « la femme maghrébine est une fortune », telle est la devise de Loubna.