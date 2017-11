Ridha Chalghoum: « L’Etat a les moyens de payer les salaires des fonctionnaires »

L’Etat a-t-il les moyens de payer les salaires des fonctionnaires? Mohamed Ridha Chalghoum, ministre des Finances, répond par l’affirmative. Il déclare aux médias: « Aujourd’hui, l’Etat continue à faire son travail, notamment à payer les salaires des fonctionnaires, tout comme il rembourse une partie de sa dette qui s’élève à 7972 millions de dinars. D’où la continuité de l’Etat ».

Aujourd’hui, l’endettement public tunisien s’élève à 69.6% du PIB, « un chiffre très alarmant ». M Chalghoum est malgré tout optimiste et a souligné que l’objectif est d’atteindre 3% de croissance en 2018, en ajoutant que l’Etat jouera son rôle pour rétablir l’équilibre sur le plan social.

Evoquant les prochaines mesures, le ministre a fait savoir qu’il y aurait une hausse au niveau des subventions des matières premières. Et d’ajouter: “ La priorité d’aujourd’hui, ce sont les réformes des caisses sociales mais aussi la création d’un fonds d’une valeur de 400 millions de dinars répartis sur 3 ans.

Il conclut: « Il en sera de même pour le cas des agriculteurs, à savoir la création d’un fonds pour faire face aux aléas climatiques. A travers ce fonds, ils pourront au moins toucher 55% de leurs revenus, tout en soulignant que les réformes engagées dans ces domaines permettront de consolider la croissance économique et préserver les équilibres globaux.

Il est à rappeler que le nouveau modèle de développement, présenté par le Chef du Gouvernement, Youssef Chahed, le 11 septembre devant l’ARP, est axé autour du partenariat public-privé (PPP), la mise en place d’un fonds pour la restructuration des petites et moyennes entreprises (PME) en difficulté, l’adoption d’un projet de loi pour la régularisation des infractions liées à la loi des changes, du soutien de l’exportation et la diversification de la base économique ainsi que de l’amélioration du climat des affaires et l’adoption de la loi d’urgence économique.