« HAKUNA MATATA » s’installe à Gammarth

La fièvre gagne les nuits de la banlieue nord de Tunis. Et pour cause, Gammarth la blanche a accueilli l’ouverture événement de cet été, à savoir le tout nouvel Espace festif « HAKUNA MATATA ». Un haut lieu positionné comme étant le must du spectacle dancing, dans une ambiance luxuriante, gastronomique et chic !

Mêlant gastronomie de choix et musique passionnée, le lieu, situé en plein centre de la zone touristique de Gammarth Plage, offre une expérience sans pareille pour les amoureux des sorties surprenantes.

Dans une ambiance rythmée au son live des plus belles voix montantes de jeunes singers tunisiens mais aussi étrangers, à l’instar d’Amine Chivu, le jazzman Ben Messaoud, Latifa Bouguerra, The Brothers Band… les soirées « HAKUNA MATATA », qui signifie « Pas de soucis ! » en swahili, promettent une immersion musicale et gustative au cœur des racines d’une Tunisie jeune et moderne.

«HAKUNA MATATA» avait déjà réussi à convaincre de nombreux jeunes Tunisois et Tunisoises après un peu plus d’une semaine de son ouverture au cœur de Gammarth Plage. « La première semaine, les gens ont essayé, c’était assez calme. Et puis après, le mot semble être passé. Il faut désormais réserver pour être sûr d’avoir une table, » explique Brahim Bouras, le promoteur de l’espace.

Présentés comme une suite de tableaux, les passages rythmés du Bar Dancing renouent avec l’esprit de la grande tradition des galas spectacles qui comblera à coup sûr le public présent qui pourra savourer le show en se réjouissant d’une superbe carte et cocktails de qualité.

Et à propos de carte, l’espace promet une immersion gustative unique puisque ce n’est autre que le chef Ismail Khalil en personne qui a pris les commandes et supervise les batteries de cuisine. Rappelons en passant que ce chef franco-tunisien d’exception a fait ses premières armes dans les années 90 en France auprès du chef français étoilé Arabian à la réputation mondiale, et ce, au non moins célèbre restaurant Le Doyen sis au Carré des Champs Elysées. Notons aussi que le Chef Ismaïl officie également cet été au Pavillon Gourmand sis au Kram en tant que CEO tout en épaulant la talentueuse styliste culinaire, Cécile Farkas Moritel.

Enfin, on apprend que «HAKUNA MATATA» sera encore ouvert jusqu’à fin octobre. Excellente nouvelle pour les fans de l’endroit qui ne semblent pas près de quitter les lieux aussi vite. Notons qu’ils sont déjà plus de 8 000 à suivre la page Facebook du site. Phénoménal, pour un laps de temps aussi court !