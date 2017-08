Tataouine : 13 millions de dinars pour la construction d’un pôle de santé

Une convention sera signée entre le gouvernement et la Banque koweïtienne du développement pour la construction d’un pôle régional de santé à Tataouine, au mois de septembre prochain.

Le coût du projet s’élève à 13 millions de dinars et les travaux devraient démarrer au mois de septembre. Le projet s’inscrit dans le cadre du renforcement de la médecine spécialisée dans les régions de l’intérieur, et ce, en concrétisation des mesures annoncées en faveur de Tataouine et les régions alentour, au mois d’avril dernier, par le Chef du Gouvernement Youssef Chahed.