En évolution de 2,9%, les IDE ont atteint 944,8 MTND

D’après des chiffres publiés par le FIPA, au cours des six premier mois de l’année 2017, les investissements directs étrangers ont atteint le montant de 944,8 MTND .

Comparé au six dernières années ces investissements ont enregistré des variations de 2,9% par rapport à 2016, -1,0% par rapport à 2015 et 34.0% par rapport à 2015.

En effet, le bilan des investissements étrangers à la fin du mois de juin 2017 avance que les investissements de portefeuille (23,2 MTND) ont enregistré une baisse au cours des six premiers mois de 2017. Selon la FIPA, cette tendance pourrait s’inverser rapidement dès que les premières opérations vont se concrétiser, suite au nouveau cadre juridique de l’investissement « par à la mesure d’exemption de l’autorisation pour les acquisition par les étrangers des valeurs immobilières tunisienne donnant droit de vote ou d’actions dans des entreprises installées en Tunisie ».

En ce qui concerne la répartition des IDE, l’énergie s’accapare de 53%, 39% pour l’industrie manufacturière et 8% pour les services.

La même source indique que le flux des IDE hors énergie enregistré au cours du premier semestre de 2017 a permis de réaliser 283 opérations d’investissement d’une valeur de 449,8 MTND permettant de créer 3726 postes d’emplois.

Parmi ces projets d’investissement, 17 sont relatif à des projets de création d’une valeur de 101,4 MTND permettant de créer 567 postes d’emplois et 266 sont relatif à des projets d’extension d’une valeur de 348MTND ayant permis de créer 3159 nouveau poste d’emploi.

Pour ce qui est des déclarations d’investissement réalisé au premier semestre 2017, on note que les investissements industriels à 100% étrangers et en partenariat, ont connu une baisse de 21.0% (405,4 MTND en 2017 contre 513 MTND en 2016). Alors que les investissements dans les services 100% étrangers et en partenariat, ont connu une hausse de 167,6% (129,8 MTDN en 2017, contre 48,5 MTND en 2016)