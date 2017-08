« Les Baliseurs du désert » participe à la Biennale de Venise

« Les Baliseurs du désert », film réalisé par Naceur Khémir en 1984, a été sélectionné pour participer à la Biennale de Venise, dans la section Films classiques, d’après le site officiel de l’événement.

Ainsi le film tunisien se trouvera en compétition avec plusieurs autres longs-métrages venant de plusieurs pays dans la catégorie Films classiques afin d’obtenir le prix Venezia Classici Award for the Best Restored Film. Notons que l’événement est prévu pour le mois de septembre.

« Les Baliseurs du désert » a déjà reçu plusieurs prix à l’instar de Montgolfière d’or au Festival des trois continents à Nantes en 1984, Prix de la première œuvre aux 10èmes Journées cinématographiques de Carthage en 1984, Palme d’or et premier prix de la critique de la Mostra de Valence du cinéma méditerranéen et le Prix de la meilleure image au 9ème Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou en 1985.

Le cinéma de Naceur Khémir évolue dans un monde poétique de désert, chants religieux, soufisme et mystique où tout est symbole et recherche de l’absolu. Dans ses films, le réalisateur tunisien rend hommage à la civilisation arabe en mettant en exergue son côté pacifique et riche au niveau socioculturel.

Pour rappel, « Les Baliseurs du désert » et le premier chapitre d’une trilogie suivi du « Collier perdu de la Colombe » (1991) et « Bab’Aziz, le prince qui contemplait son âme » (2005).

Bon vent aux Baliseurs du désert.