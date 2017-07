ITEC: quelles solutions pour un équilibre budgétaire?

«Maîtrise du budget de l’Etat avec des solutions innovantes et non avec les traditionnelles augmentations des taxes », tel est le thème de la table ronde qui sera organisée par l’Institut Tunisien des Experts-Comptables (ITEC), le 18 juillet 2017, au siège de l’Institut Arabe des Chefs d’Entreprise (IACE).

La nécessité d’assurer l’équilibre budgétaire par des mesures novatrices demeure essentielle. Il s’agit de rompre avec l’augmentation des impôts, des droits de douane et des droits de consommation ainsi que le maintien de la politique actuelle de subventions.

En effet, le constat fait sur ces dernières années démontre que les recettes fiscales ont augmenté faiblement, et ce, en raison de la faible croissance du PIB et de la pression fiscale qui a atteint ses limites sur le secteur structuré. C’est pourquoi des solutions alternatives s’imposent.

A cet égard, les solutions les plus appropriées pour la maîtrise du budget de l’Etat et la garantie de son équilibre seront débattues. Les réalisations budgétaires de ces dernières années et une analyse critique des conséquences des déficits budgétaires constatés seront également exposées.

Y prendront part MM. Mohamed Jarraya, Expert-comptable et président d’honneur de l’ITEC, Moncef Boussanouga Zammouri, président d’honneur de l’Ordre des Experts-Comptables de Tunisie et président de l’ITEC, Fayçal Derbel, ministre-conseiller auprès du Chef du gouvernement et Expert-Comptable, Mongi Safra, Economiste, Habib Karaouli, PDG de la Banque d’Affaires de Tunisie (récemment rebaptisée Capbank) et Walid Ben Salah, Expert-Comptable ainsi que des experts en la matière.