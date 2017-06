L’Armée tunisienne fait peau neuve

L’Armée tunisienne fêtera le 30 juin, soit dans deux jours, son 61ème anniversaire. Un tel événement sera marqué par le port de nouveaux uniformes le jour anniversaire de l’Armée nationale.

Rappelons que l’Armée tunisienne est née le 30 juin 1956, en tant que première institution tunisienne, et était composée de 850 officiers, de soldats de l’ancienne Garde beylicale, de 1300 officiers et sous-officiers libérés par les autorités françaises, jeunes appelés à l’époque en 1954 et 1955, soit 3.000 hommes.

Depuis le 14 janvier, l’Armée tunisienne a dû faire face à de nouvelles menaces, tel le terrorisme

Autrement dit, elle a dû s’adapter à la nouvelle situation en mettant en place des entraînements spécifiques, par l’achat d’équipements, mais aussi l’augmentation du budget de la sécurité intérieure. Ce qui a grevé fortement le budget de l’Etat tunisien de 20%. Des aides militaires ont également été proposées par les USA à hauteur de 100 millions de dollars, idem pour la France dans la formation d’une deuxième brigade de forces spéciales à Bizerte. En somme, il s’agit de toute une panoplie d’appuis qui sont offerts à l’Armée tunisienne.

Rappelons également qu’au classement des 131 premières armées, la Tunisie figure à la 76 ème place, a publié Globalfirepower, dans son rapport de 2017. Il s’agit du site spécialisé Globalfirepower qui étudie chaque année les forces armées déployées dans le monde en fonction de plus de quarante critères, à l’exception de l’armement nucléaire.

Compte tenu du rapport, la Tunisie dispose d’un budget de 1.9354 millions de dinars et mobilise 40.500 militaires de métier et 12 mille réservistes.