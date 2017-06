Utilisateurs d’internet en 2016 : la Tunisie classée neuvième en Afrique

La Tunisie est classée 65ème sur 201 pays dans le classement Internet User by Country (2016), qui vient d’être publié récemment par le site spécialisé Internet Live Stats.

Le site spécialisé avance que la Tunisie compte 5.472,618 utilisateurs d’internet avec un taux de pénétration de 48,1%. Par ailleurs, la même source indique que le nombre des personnes non connectées est de l’ordre de 5.902,602 personnes.

La Tunisie est devancée par l’Algérie et le Maroc. Le Maroc est classé 33ème avec 20.068,556 utilisateurs d’internet avec un taux de pénétration de 57,6%. Par contre, le classement avance que 14.748,509 n’utilisent pas l’internet.

L’Algérie est classée 48ème avec 7.937,913 utilisateurs d’internet pour un taux de pénétration de 19,7%. Cependant le classement indique l’existence de 32.438,041 non utilisateurs d’internet.

Au niveau africain, la Tunisie est classé 9ème. Elle est devancée par Angola (59) et Algérie (48) et suivi par Cameroun (78) et Ethiopie (79). Notons que le Nigeria est classé 1er parmi les pays africains du classement avec 86.219,965 utilisateurs d’internet et un taux de pénétration de 46,1% et 100.767,598 qui n’utilisent pas l’internet.

Pour ce qui est du classement au niveau du Maghreb, la Tunisie est troisième:

Maroc (33)

Algérie (48)

Tunisie (65)

Libye (121)

Mauritanie (135)

Ci-après le lien du classement pour plus de détails.