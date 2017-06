L’Institut Arabe des Chefs d’Entreprise (IACE) organisera la cinquième édition du Tunis Forum, le 07 juillet 2017, à la Maison de l’Entreprise sur le thème : «Tunisie – Chine : un partenariat d’avenir».

Cette édition tournera autour de trois sessions, dont la première aura pour objectif de faire un état des lieux de la balance commerciale (la Tunisie enregistre le tiers de son déficit commercial avec la Chine), révélant les motivations quant au choix de cette thématique.

Lors de la deuxième session, l’accent sera mis sur les secteurs potentiels pour lesquels le partenariat tuniso-chinois peut présenter un avantage comparatif intéressant. La journée sera clôturée par une troisième session portant sur les outils nécessaires à l’opérationnalisation d’une stratégie d’intégration.

A noter que l’économie chinoise a connu, ces dernières années, une surcapacité industrielle, un endettement record et une croissance en ralentissement par rapport aux prévisions, combinés à une augmentation du coût de la main-d’œuvre et une perte de compétitivité. Ce qui a exigé son repositionnement et une révision de la stratégie industrielle.

Pour ce faire, la Chine a lancé le projet de la «Nouvelle Route de la Soie», un maillage d’infrastructures diverses pour faire émerger un empire commercial sur l’ensemble des continents et elle s’est dotée de la Banque Asiatique d’Investissement pour les Infrastructures.

Pour sa part, la Tunisie est en période de faible croissance, et ce, depuis la Révolution de 2011. Pour remonter la pente, elle doit réussir la mise en place des réformes économiques, booster les moteurs de croissance, consolider l’existant et établir des partenariats avec des marchés prometteurs, tels que la Chine.

Il est à rappeler que l’édition précédente du Tunis Forum, tenue les 27 et 28 mai 2016, s’est focalisée sur le partenariat tuniso-européen ayant pour thème «Tunisie-ALECA : gouvernance des négociations et résultats de la libéralisation».