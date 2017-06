Le Maroc rappelle son Ambassadeur à La Haye pour consultation

L’Ambassade du Maroc à Tunis a annoncé que le Royaume a décidé de rappeler pour consultation son Ambassadeur à La Haye, et ce, en raison « du manque de réactivité des autorités néerlandaises quant aux agissements d’un trafiquant notoire d’origine marocaine résidant aux Pays-Bas, qui fait l’objet de deux mandats d’arrêt internationaux émis par la justice marocaine, pour association de malfaiteurs depuis 2010 et trafic international de stupéfiants depuis 2015 ».

Un communiqué du ministère marocain des Affaires étrangères et de la Coopération internationale explique qu’au «cours des deux derniers jours, des contacts ont eu lieu entre les autorités marocaines et néerlandaises, au niveau des chefs de gouvernement et des ministres des Affaires étrangères sur les agissements d’un trafiquant notoire d’origine marocaine résidant aux Pays-Bas».

Des renseignements précis ont été communiqués, depuis plusieurs mois, aux autorités néerlandaises, sur l’implication de ce trafiquant dans le financement et le soutien logistique à certains milieux au nord du Maroc, précise le communiqué soulignant que «le Royaume du Maroc qui, sur demande insistante de l’UE et des Pays-Bas, a toujours loyalement coopéré dans le domaine de la lutte contre le trafic de drogues, ne saurait tolérer qu’un trafiquant notoire, dont il a réussi à assécher les ressources, agisse pour recréer une situation favorable à ses activités criminelles».

«Il a été clairement signifié aux autorités néerlandaises qu’il est impératif que des mesures concrètes et urgentes soient prises à l’encontre de ce trafiquant et mercenaire de l’agitation», indique-t-on de même source.

«Le Maroc se réserve le droit de tirer toutes les conséquences et implications qui s’imposent au niveau des relations bilatérales et de prendre les mesures notamment politiques et diplomatiques nécessaires», souligne encore le communiqué.

A cet égard, le Maroc a décidé de rappeler immédiatement, pour consultation, son ambassadeur à La Haye. «Le Royaume examinera l’opportunité de son retour en poste en fonction de l’évolution de ce dossier», conclut le communiqué.