Tunisie – BM : 240 MDT alloués à la gestion intégrée des espaces forestiers

En marge des réunions de printemps de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI), Mohamed Fadhel Abdelkéfi, ministre du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale, a signé avec Marie Françoise Marie-Nelly, directrice du département BM Maghreb et Malte, Moyen-Orient et Afrique du Nord, un accord de financement de 240 millions de dinars (93 millions d’euros).

Avec un taux d’intérêt de 1% et une période de grâce de 6 ans, ce crédit sera remboursé sur 32 ans et demi. Ce montant sera consacré au financement d’un projet de gestion intégrée des espaces forestiers dans les régions les moins développées au Nord-Ouest, Centre ouest de la Tunisie et à Sejnane (gouvernorat de Bizerte).

Ledit projet a pour objectifs d’inciter à l’investissement durable dans les domaines forestier et agricole, accompagner des jeunes promoteurs et des diplômés chômeurs à la création de leurs propres projets ainsi que d’améliorer l’infrastructure.

A cette occasion, M. Abdelkéfi a affirmé que ce projet s’inscrit dans les priorités du gouvernement, visant l’amélioration des conditions de vie dans les zones intérieures les moins développées, et ce, à travers la création de microprojets.

La représentante de la BM a, pour sa part, souligné que son institution ne cessera de soutenir la Tunisie, notamment pour la création de programmes et projets de développement.