Assises nationales du tourisme tunisien : le Nord-Ouest donne le ton

Les assises régionales du tourisme tunisien ont démarré hier à Tabarka en présence de plus de cent professionnels venus des gouvernorats de Jendouba, le Kef, Siliana, Béja et Kasserine et représentant tous les métiers du tourisme.

Les participants à ce débat ont présenté leurs préoccupations, leurs attentes et leurs ambitions pour le développement du tourisme dans leurs régions. Ils ont également proposé de nouveaux ressorts de croissance pour cette activité à travers notamment des projets qui s’adaptent au mieux aux spécificités de chaque région.Le tourisme alternatif est précisément l’une des options qui a fait l’unanimité de ce débat. Tourisme culturel, archéologie, tourisme de chasse, les randonnées, le golf, les gîtes ruraux, l’agro-tourisme… le Nord-Ouest se prête en effet à un pôle touristique d’un autre genre.

Les opérateurs de cette région ont ainsi réclamé, et avec force, cette opportunité de taille. M. Nabil Bziouech, Chef de Cabinet auprès de la Ministre du Tourisme et de l’Artisanat, a introduit les travaux de ces assises pour rappeler que cette démarche a pour ambition majeure de mobiliser toutes les compétences autour d’une vision sur le devenir du secteur avec l’objectif de faire émerger un modèle de développement touristique qui soit l’émanation de la région elle-même avec un plan d’actions opérationnel réalisables dans les plus brefs délais.

La vive concurrence qu’affronte aujourd’hui le secteur impose, souligne encore M. Bziouech, la nécessité d’explorer de nouvelles filières susceptibles de pérenniser le secteur et de lui donner les moyens d’un meilleur positionnement. Il a en outre ajouté que le tourisme mondial vit au rythme de plusieurs accélérations en direction de nouveaux produits, de la communication digitale et de l’accessibilité des destinations. D’où la nécessité pour le tourisme tunisien d’apporter les meilleures réponses à cette mouvance rapide.

Il convient de noter que ces assises régionales vont se dérouler dans plusieurs régions du pays au cours des prochains jours.