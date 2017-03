APII : baisse des investissements industriels déclarés en janvier 2017

Le mois de janvier 2017 a connu la déclaration de 298 projets correspondant à un montant d’investissement de 203.9 millions de dinars (MDT) contre 223 MDT lors de la même période de 2016, enregistrant ainsi une baisse de 8.6%, selon le Bulletin de conjoncture mensuel publié par l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII).

En comparaison avec le mois de décembre 2016 durant lequel 571 projets, 944.8 MDT d’investissement et 9155 emplois ont été déclarés, le mois de janvier de l’année en cours a enregistré des baisses de 47.8% au niveau des projets à réaliser, de 78.4% au niveau des investissements industriels déclarés et de 55.5% au plan des emplois à créer.

En outre, le nombre de projets déclarés a atteint 298 au cours du mois de janvier précédent, contre 291 en janvier 2016, soit une hausse de 2.4%. Ces projets permettront la création de 4071 postes d’emplois contre 3812 postes d’emplois une année auparavant, soit une augmentation de 6.8%.

Investissements déclarés par secteur et région

La même source a dévoilé que le secteur des industries chimiques a affiché un taux d’accroissement de 31.7% avec des investissements déclarés de 30.3 MDT en janvier 2017, contre 23 MDT en janvier 2016. Cette hausse est due essentiellement à la déclaration de la création d’une unité de fabrication de produits d’entretien pour un montant de 12 MDT avec un capital 100% étranger. Ce secteur a également enregistré la déclaration de la création d’une unité de fabrication des filtres d’hémodialyse pour une enveloppe de 10 MDT avec un capital mixte.

Quant au secteur des industries diverses, les investissements déclarés ont connu une croissance de 29.8% avec 21.8 MDT contre 16.8 MDT durant le mois de janvier 2016, et ce, grâce à la déclaration de la création d’une unité de fabrication d’emballage pharmaceutique primaire en plastique pour un montant de 8 MDT.

Il en est de même pour le secteur des industries du cuir et de la chaussure dont les investissements déclarés ont augmenté de 180 %, avec 1.4 MDT en janvier 2017, contre 0.5 MDT durant la même période de l’année écoulée.

Pour le reste des secteurs, ils ont enregistré des résultats négatifs. Il s’agit du secteur des industries agroalimentaires dont les investissements ont diminué de 23.9% passant de 68.3 MDT à 52 MDT. Cette baisse est due principalement à la déclaration de la création d’une unité d’embouteillage de l’eau minérale pour un coût total de 8.3 MDT et à la déclaration de l’extension d’une unité de fabrication de boissons gazeuses pour un montant de 7 MDT.

Egalement, les investissements déclarés dans le secteur des industries mécaniques et électriques ont affiché un recul de 7.4% en janvier 2017 avec 67.8 MDT contre 73.2 MDT, et ce, à l’issue de la déclaration de la création d’une fonderie totalement exportatrice pour un montant de 25 MDT et à la déclaration de l’extension d’une unité totalement exportatrice de fabrication de cartes électroniques pour 11.7 MDT avec un capital 100% étranger.

Idem pour le secteur des industries des matériaux de construction, de la céramique et du verre qui a diminué de 27.8% avec des investissements déclarés de 22.8 MDT contre 31.6 MDT, suite à la déclaration de l’extension d’une briqueterie pour 13.7 MDT, et le secteur des industries du textile et de l’habillement dont les investissements ont reculé de 18.8% avec 7.8 MDT contre 9.6 MDT.

Par répartition régionale, Bizerte se taille la part du lion de volume des investissements déclarés avec un montant global de l’ordre de 30.7 MDT, dont 23.9 MDT déclarés dans le cadre de l’extension d’une unité d’emballages métalliques.

Suivent Beja avec 23.8 MDT dont 10 MDT déclarés dans le cadre de la création d’une unité de filtres d’hémodialyse, Monastir avec 21.8 MDT dont 12 MDT déclarés dans le cadre de création d’une unité de produits d’entretien et Ben Arous avec 21.5 MDT dont 6 MDT déclarés dans le cadre de l’extension d’une unité d’appareillage électrique.