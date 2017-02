Verrons-nous le Nokia 3310 aux MWC 2017 ?

Le rêve d’un grand nombre de nostalgiques du mythique Nokia 3310 est en passe de se réaliser. Attendu depuis des années, son retour est annoncé pour bientôt au Mobile World Congress 2017 qui se tiendra à Barcelone. Néanmoins, et jusqu’à l’heure actuelle aucune annonce officielle n’a été faite à ce propos.

Des bruits couraient déjà au sujet de sa réapparition sur le marché en 2014, seulement les rumeurs n’étaient rien d’autre qu’un poisson d’avril. C’est peu de temps après l’acquisition en 2016 par la société HMD (constructeur finlandais) de l’exclusivité de la marque Nokia pour commercialiser des téléphones mobiles et des tablettes, pour une période de dix ans, que l’idée d’un éventuel retour du 3310 est redevenue d’actualité .

Son retour fera très certainement des heureux parmi ceux qui n’arrivent plus à suivre la course effrénée du terminal le plus performant, dans laquelle se sont engagés les constructeurs de téléphones. En effet, même s’il a encore du chemin à faire, le marché des téléphones mobiles « durables » et « sans chichis » commence à se faire une place parmi les autres gammes de téléphones, on assiste même à la naissance du concept du téléphone équitable depuis peu.

Le site Venture Beat a annoncé, il y a quelques jours, que le Nokia 3310 pourrait être présenté à l’occasion du Mobile World Congress (MWC) de Barcelone qui aura lieu prochainement du 27 février au 2 mars, sous une version améliorée.

Le lancement du Nokia 3310 serait accompagné de la présentation de trois nouveaux prototypes : le Nokia 5 , le Nokia 3 ainsi que le Nokia 6, un smartphone d’entrée/milieu de gamme, lancé dernièrement en Chine.

Avec plus de 120 millions d’exemplaires vendus, le Nokia 3310 s’est forgé une réputation en béton d’être « infaillible » remplissant amplement sa fonction de permettre à l’utilisateur d’être joignable dans (presque) toutes les circonstances. Les inconditionnels retrouveront-ils le téléphone qu’ils ont connu auparavant ou un téléphone dans l’air du temps ?