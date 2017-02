« La traversée des mondes… », le nouveau visuel Corporate du Cepex

Le choix du nouveau visuel, conçu par une équipe relevant du Centre de promotion des exportations ( CEPEX), illustre un gouvernail qui met le cap sur un horizon marin très riche en significations et annonciateur de perspectives de développement.

En effet, il symbolise le voyage et l’aventure d’un passager ou d’un navigateur qui tente d’atteindre un objectif bien précis ou explorer une zone bien déterminée. Ce voyage émane d’une ambition de conquête et d’un désir ardent de découverte de nouveaux horizons qui répondent à juste titre à ses ambitions expansionnistes et à sa soif de rencontres intéressantes au-delà de ses frontières.

Toutefois, l’explorateur zélé mène son périple marin en toute quiétude, à bord d’un navire moderne, équipé d’un gouvernail d’une précision chirurgicale, sous le commandement d’un capitaine hardi, rompu à ce genre d’aventures.

L’extrapolation est saisissante. Cette illustration photographique pourrait insinuer, par extension, que la quête d’un chef d’entreprise des opportunités d’affaires que recèlent les marchés extérieurs dont le parallèle, sur cette photo, n’est autre que l’horizon qui pointe en ligne de mire. Son mystère peut être levé en s’armant de bonne volonté et en empruntant le bon navire qui saura guider le candidat au business transfrontalier à bon port.

Le Cepex c’est bien cet ensemble qui comprend l’équipage et à sa tête le commandant, l’embarcation, dont le gouvernail en est la pièce maîtresse et la voie maritime, déjà balisée, pour permettre à notre chef d’entreprise de réaliser ses ambitions.

Le choix de ce paysage n’est pas anodin. En effet, 90% du volume du commerce mondial s’opère par voie maritime et l’histoire et la géographie de la Tunisie sont intimement liées à la Méditerranée avec un littoral d’environ 1300 km et une histoire profondément marquée par la domination navale punique des activités commerciales dans tout le pourtour méditerranéen.

De surcroît, conduire un navire requiert un esprit d’équipe à toute épreuve et un plan de navigation rigoureux et précis, qualités que nous aimerions transmettre à notre institution et les empreindre dans l’esprit de nos clients et partenaires.

Le panorama affiché dans ce visuel propose un lever du soleil synonyme de renouveau et d’espoir. Il présage une projection optimiste dans le futur qui se veut en parfaite adéquation avec le projet de mise à niveau du Cepex et la nouvelle orientation du pays telle qu’énoncée dans le Plan quinquennal de développement à l’horizon 2020.

Ce visuel évoque également les valeurs de la confiance et de l’assurance et permet à la cible, bénéficiaire des services du Cepex, d’envisager l’avenir avec sérénité et de saisir l’étendue des possibilités qui se profilent à l’horizon aux échanges commerciaux transnationaux.

Graphiquement, ce visuel se démarque par une posture légère. Un seul élément graphique s’incruste dans ce paysage paisible : le gouvernail.

Cette légèreté permet de concentrer le regard sur le fil rouge de notre visuel, illustré ici au premier plan, et d’aiguiser l’imagination du spectateur qui se trouvera emmêlé dans un branle-bas de questionnements sur la véritable signification de cette figure graphique et sur les interconnexions possibles de celle-ci avec la vocation du Cepex et le champ pléthorique de ses missions. Il transparaît un message subliminal, en décalage avec les convenances de la communication institutionnelle.

Au niveau des lignes graphiques, la forme géométrique du gouvernail se veut dans la continuité de l’allure du logo du Cepex, illustré ici sous apparence monochromatique. Elle évoque un rappel subtil des rondeurs et courbures qui caractérisent son insigne. Le choix des couleurs de la police s’accommode avec le thème du visuel et épouse harmonieusement l’ambiance générale caractérisée par la prévalence d’un contraste de couleurs au ton pale, sauf pour le gouvernail qui est mis en gros plan et la réflexion des rayons du soleil sur la mer, à l’aube.

Le message central « Regarder l’horizon en toute confiance » est fractionné en deux parties superposées pour, d’une part, lui garantir une plus grande taille et, d’autre part, pour faire saillir une ligne de démarcation qui rappelle l’horizon.

Baptisé « La traversée des mondes… », ce visuel sous-entend le long et laborieux voyage des entrepreneurs tunisiens, à travers les continents, pour la conquête des marchés extérieurs sous la conduite bienveillante du Cepex, commandant de ce récurrent périple.

Dans sa version anglaise, l’équipe qui a travaillé sur ce nouveau visuel a adopté une approche d’adaptation selon la cible. En effet, elle s’adresse aux étrangers en prime. Cette version fait valoir le rôle du Cepex comme organisme de soutien aux importateurs étrangers pour les mises en relation avec leurs homologues tunisiens.

Ce rôle, le plus souvent relégué au second plan, s’avère d’autant plus important surtout dans sa faculté à bien « matcher » les opérateurs des deux camps selon les forces d’attraction que peuvent émettre les uns pour les autres en vue de générer de réelles synergies de partenariat fructueux.

L’adaptation fut opérée à travers le message sans pour autant tomber dans la translation littérale. L’équipe relevant du Cepex a veillé à ce que le message en anglais s’accommode également du cadre général du visuel et transcrive la thématique de la quête d’un businessman des bonnes affaires au-delà de ses frontières.

La déclinaison selon la langue et la cible nous accorde une marge de manœuvre plus large pour laisser transparaître une communication Corporate plus futée et mieux adaptée aux circonstances.