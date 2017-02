Tfanen – Tunisie Créative : 2.4 Millions d’Euros pour la promotion de la culture

Tfanen – Tunisie Créative lance son premier appel à projets dans le secteur culturel en Tunisie. Il s’agit d’un programme d’appui au renforcement du secteur culturel, financé par l’Union européenne en partenariat avec le réseau EUNIC (Instituts Culturels Nationaux de l’Union Européenne) et mis en œuvre par le British Council.

Le programme cible des projets en faveur de la création, de la créativité et de l’accès à la culture tunisienne au niveau local, régional et national.

Il a pour ambition de contribuer à long terme au renforcement de la société civile, à la consolidation de la démocratie et à la professionnalisation durable des secteurs culturels en Tunisie.

Son objectif est de renforcer l’économie créative, ainsi que le rôle de la culture comme vecteur pour la cohésion sociale au niveau local, régional et national.

Une enveloppe budgétaire de 2,4 millions d’euros (5,8 millions de DT) sera réservée à Tfanen – Tunisie Créative pour le financement d’activités et de projets sur la période de février 2017 à mai 2019.

Tfanen – Tunisie Créative accordera des financements de 20.000 à 50.000 euros par projet pour une durée de projets de 3 à 12 mois.

Les projets promouvant l’accès à la culture au niveau local, notamment dans les zones défavorisées, et qui seront développés et gérés en réseau par divers partenaires (organisation de la société civile, organismes étatiques, acteurs culturels indépendants, etc.) seront avantagés. En accord avec les objectifs du projet, une attention particulière sera portée aux projets bénéficiant aux jeunes et aux femmes.

Dans cette première phase, les candidatures seront évaluées sur la base d’une note conceptuelle. Les projets retenus recevront un accompagnement pour la rédaction des dossiers complets. Plus de détails sur le programme sont disponible sur ce lien.