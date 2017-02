Amélioration de la situation sécuritaire en Tunisie

Quel bilan peut-on dresser après un an sur le plan sécuritaire ? Dans une déclaration accordée aujourd’hui à la Commission de la défense et de la sécurité à l’ARP, Farhat Horchani, ministre de la Défense a fait un état des lieux de la situation du pays sur le plan sécuritaire.

Le ministre a noté que les conditions sécuritaires se sont améliorées malgré les menaces liées à la crise en Libye. D’après lui, : « Nous devons avoir une nouvelle génération de militaires. Il faut en finir avec les méthodes classiques ».

Pour combattre le terrorisme, il a déclaré à ce sujet: « Cela nécessite une stratégie globale, qui ne se limite pas uniquement aux sécuritaires ou encore aux militaires. Le terrorisme ce n’est pas uniquement des individus dévoyés transformés en tueurs, c’est toute une idéologie à démonter”.

Le ministre de la Défense a fait remarquer qu’il faut profiter de cette stabilité sécuritaire pour responsabiliser les jeunes afin qu’ils comprennent qu’ils sont l’avenir de la Tunisie et qu’ils doivent donc sentir réellement l’appartenance à ce pays et s’investir davantage et lutter de toutes leurs forces contre le terrorisme, a expliqué le ministre de la Défense.