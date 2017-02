La CCITunis assure une formation d’Exécutive Master en Commerce Électronique

Dans le cadre du développement du commerce électronique au sein de l’entreprise Tunisienne,La Chambre de Commerce et d’Industrie de Tunis en collaboration avec SAA School of Management de Turin (Italie) et l’Ecole Supérieure de l’Economie Numérique annonce le lancement de la 1ère promotion de : L’Executive Master Commerce Electronique !

Cette formation est destinée aux chefs d’entreprise et leurs principaux collaborateurs. Elle s’étalera sur 154 heures, elle sera parfaitement adaptée aux professionnels puisque les cours se tiendront les vendredi et samedi de chaque semaine sur une période de 3 mois. Les participants retenus auront l’occasion de faire des visites en entreprises dans la ville de Turin en Italie et passeront un examen dans les locaux de la SAA School of management. La formation sera assurée par des enseignants et des experts nationaux et internationaux, et tous les concepts théoriques seront accompagnés par des études de cas. S’inscrire : https://www.tunisia-trading.com/Template_emailing/e-commerce1.html