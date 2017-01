Le Cercle Kheireddine, l’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts, Beït El Hekma, et l’Association des économistes tunisiens organisent une conférence sur le thème : « La Tunisie face à ses grandes crises économiques : Les voies de la sortie ».

La conférence sera présentée par le Professeur Mahmoud Ben Romdhane, Président du Conseil d’Orientation Stratégique du Cercle et membre de l’Académie, le samedi 21 janvier 2017 au siège de Beït El Hekma.

Objectif : Examiner la crise économique actuelle dans une perspective comparative avec les crises économiques précédentes que la Tunisie a connues ; en particulier la crise du milieu des années 1980. Il s’agit d’analyser chacune de ces crises pour en dégager l’ampleur, la nature et les impacts socio-économiques respectifs.

Il s’agit, également, d’analyser les traitements dont elles ont fait l’objet en termes de politique publique tant économique que sociale.

Il s’agit, dans un second temps, de porter un regard détaillé sur la crise actuelle sous ses différents aspects en la comparant aux crises (s’il en est) qu’ont connues les pays qui ont vécu, à l’instar de la Tunisie, des transitions politiques. Il s’agit, enfin, de scruter les voies qui permettraient de sortir de la crise actuelle et d’offrir à la Tunisie des perspectives de croissance et de prospérité partagée.