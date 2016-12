Lubrifiants : Shell Helix classé premier sur le marché tunisien

La quatrième édition du programme de formation et d’éducation de Vivo Energy Tunisie dédiée aux professionnels de la route et baptisée «Shell Helix, le futur des huiles moteurs est là !», a été clôturée. Cette édition suit celles ayant eu lieu lors des lancements de Shell FuelSave et de Shell Helix PurePlus en 2015 et 2016.

L’objectif de cette édition était de sensibiliser et éduquer les participants sur l’intérêt de la lubrification pour l’efficacité du moteur, un rendement optimal et une économie sur le budget alloué à la maintenance de la voiture.

Elle a été également une opportunité pour expliquer les bienfaits des huiles Shell Helix conçues à partir de gaz naturel, fruit de plus de 40 ans de recherches dans les laboratoires Shell.

La formation était destinée essentiellement aux chauffeurs de taxis ou de voitures de location, aux transporteurs interurbains et collectifs et s’est étalée sur six semaines. Dix-huit sessions animées par un expert indépendant ont été organisées dans dix villes de Tunisie au bénéfice de plus de 3000 participants. En raison de leur utilisation très fréquente des lubrifiants et leur expertise, ceux-ci sont une référence pour les automobilistes dans le domaine de la maintenance auto.

Dans un souci d’amélioration de la qualité de ses produits et afin d’offrir régulièrement de nouvelles générations d’huiles Shell, Vivo Energy Tunisie a choisi de repousser les limites des résultats issues des recherches internationales et les approbations des lubrifiants par les constructeurs automobiles.

Dans le but de démontrer scientifiquement la prouesse technologique des lubrifiants Shell, Vivo Energy Tunisie a confié au laboratoire indépendant «Spectrolab International» le soin de mener une analyse comparative des huiles présentes sur le marché automobile tunisien pour prouver l’efficacité de Shell Helix, et ce, en se basant sur des données scientifiques objectives et transparentes.

Cette étude a été effectuée sur un échantillon de professionnels de la route (taxis, louages…) puisque leurs véhicules roulent dans des conditions extrêmes et requièrent des lubrifiants d’une grande performance.

Pour révéler les résultats de cette étude, une cérémonie a été organisée, hier, en présence de Mohamed Chaabouni, PDG de Vivo Energy Tunisie, des experts éminents et des représentants des médias.

A l’issue de cette étude, l’huile Shell Helix a été classée en première position , et ce, vu que l’huile de base utilisée pour fabriquer Shell Helix est la seule qui contienne 0% de soufre et possède une bonne stabilité à l’oxydation des huiles finies, même après avoir parcouru trois fois plus de kilomètres qu’une huile conventionnelle du marché.

Egalement, les analyses ont démontré une absence d’acides nocifs et de Nox (produit très dangereux pour l’environnement et les moteurs) dans les huiles Shell Helix. De plus, aucune usure des organes du moteur ni de corrosion chimique n’ont été constatées avec ces huiles.

D’autre part, Shell Helix contient un additif capable de réparer les surfaces des pièces du moteur en y formant un film de haute résistance, ce qui réduit les frottements et permet d’économiser du carburant.

Selon la même étude, il a été constaté que la technologie des huiles Shell Helix offre les niveaux de protection et de nettoyage les plus efficaces. Elle permet de réduire les frictions ainsi que la consommation de lubrifiant et surtout du carburant. Elle assure des performances optimales à des températures extrêmes et un excellent démarrage à froid. Cette technologie élimine davantage de saletés et de boues que les huiles conventionnelles.

Fier de ces résultats, M. Chaabouni a annoncé que l’étude prouve concrètement que Shell Helix PurePlus a un niveau d’efficacité bel et bien exceptionnel, permettant à Vivo Energy Tunisie de continuer à offrir le meilleur à ses clients.

A noter que depuis un an, Vivo Energy Tunisie offre la gamme Shell Helix à Technologie Shell PurePlus, un procédé révolutionnaire de liquéfaction du gaz qui transforme le gaz naturel en une huile de base claire et limpide, sans quasiment aucune des impuretés présentes dans le pétrole brut, jusque-là composante principale des huiles de base.