BCT: lancement du service en ligne PayPal en Tunisie

La Banque centrale de Tunisie ( BCT ) a débloqué l’accès au service en ligne « PayPal », selon Noomen Fehri, ministre des Technologies de l’information, de la communication ( TIC ) et de l’Economie numérique.

Il s’agit d’une banque virtuelle qui permet de payer des achats, de recevoir des paiements, ou d’envoyer et de recevoir de l’argent, et ce, à travers les applications contenues sur iPhone ou iPad.

Ce service de paiement en ligne permettra d’ouvrir la voie aux transactions électroniques depuis et vers la Tunisie, notamment pour les jeunes développeurs et entrepreneurs tunisiens.

Pour bénéficier de ce service, l’utilisateur doit créer un compte puis transmettre diverses coordonnées bancaires à PayPal, telles que le numéro de carte de paiement. Par la suite, les transactions sont effectuées sans avoir à communiquer de nouveau ses coordonnées bancaires, une adresse de courrier électronique et un mot de passe étant suffisants.

Ce compte peut être utilisé dans 193 pays et accepté par un grand nombre de sites Web et même recommandé par exemple sur Ebay; sachant qu’à ce jour, il existe déjà plus de 50 millions de comptes PayPal dans le monde.

A rappeler que depuis janvier 2015, plusieurs développeurs tunisiens ont revendiqué l’utilisation de PayPal en Tunisie. Ce service, qui existe dans le monde depuis 1998, n’a pas été fonctionnel en Tunisie contrairement au Maroc et l’Algérie, malgré son efficacité et sa rapidité.

Seulement les détenteurs de la Carte technologique internationale pouvaient effectuer, depuis septembre 2015, leurs achats via un compte PayPal mais sans, toutefois, pouvoir recevoir de l’argent.