Santé : pour une nouvelle relation médecin-patient

Se voulant rassurant et afin de bien orienter le patient, le site web A ma santé met à la disposition des patients une panoplie de services médicaux afin de mettre en relation les médecins et les patients. Retour sur une première en Tunisie.

Dans le cadre des services offerts par cette plateforme, les internautes ont la possibilité de poser des questions d’ordre médical aux professionnels de santé inscrits sur le site, ou encore de trouver des opinions professionnelles et avis médicaux de spécialistes donnés à des questions déjà existantes sur le site. Une équipe spécialisée de médecins est chargée de répondre aux interrogations des internautes.

Côté pratique, une option de recherche des médecins par spécialité et par emplacement géographique est possible. Notons aussi que la prise de rendez-vous en ligne est possible. Ces services sont gratuits.

Sur un autre volet, la plateforme propose plus de services pour les médecins à l’instar d’un mini-site et un compte professionnel sécurisé contenant toutes les informations utiles (emplacement, horaires, disponibilité et prise de rendez-vous).

De même, la plateforme permet aux praticiens de donner leurs opinions professionnelles sur des questions d’ordre médical et consolider ainsi leur réputation en ligne. Les fondateurs du site estiment que via le système électronique, il est possible de diminuer le nombre des RDV non honorés.

Ainsi le site « A ma Santé »conçoit autrement la relation médecin-patient et opte pour la simplification et la vulgarisation de l’information médicale, tout en misant sur le web pour une information plus accessible et pour soigner encore la réputation électronique du corps médial en Tunisie.

C’est une plate forme qui conjugue les efforts d’un jeune couple : Emna Dachraoui, diplômée en biotechnologie médicale ainsi qu’en prothèse dentaire, et ex-rédactrice d’un magazine en ligne et Karim Ghodbane, diplômé de l’École des Hautes Études Commerciales de Montréal et avec une expérience professionnelle de plus de 15 ans dans le monde informatique au sein de compagnies de renommée internationale. C’est une rencontre entre deux univers professionnels (l’univers de la rédaction et celui de la médecine) qui ont su créer cette innovation.

Toutefois, le site fonctionne uniquement en langue française. Il serait souhaitable de penser à créer une deuxième interface au sein du site en langue arabe pour un maximum de ciblage de la population, surtout que le site cible un domaine vital, à savoir la santé des Tunisiens.