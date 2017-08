626 mille chômeurs au deuxième trimestre 2017

Au terme du deuxième trimestre 2017, le taux de chômage a atteint 15. 3%, soit un nombre de chômeurs estimé à 626.1 mille du total de la population active contre un taux de chômage de 15.3% soit 625.6 mille chômeurs pour le premier trimestre de la même année, selon les dernières statistiques publiées par l’Institut national de la statistique (INS).

Ainsi, le nombre des diplômés chômeurs de l’enseignement supérieur a été de l’ordre de 250.6 mille au deuxième trimestre et de 259.6 mille au premier trimestre 2017, ce qui correspond respectivement aux taux de chômage respectifs de 30.3% et de 31.2%.

Quant à la population active en Tunisie, la même source a dévoilé qu’elle s’est établie à 4084.2 mille au deuxième trimestre de 2017 et s’est répartie en 2910.6 mille hommes et 1173.6 mille femmes, représentant respectivement 71.3% et 28.7% de la population active.

Toutefois, le nombre des occupés a atteint au deuxième trimestre 3458.1 mille et s’est réparti en 2550.1 mille hommes et 908.0 mille femmes. Par rapport au premier trimestre 2017, ce nombre a été de 3451.5 mille enregistrant ainsi une hausse de 6.6 mille occupés.

Par répartition sectorielle, le secteur des services se taille la part du lion du nombre des occupés avec un taux de 51.9%, suivi des industries manufacturières avec 18.4%, celles non-manufacturières avec 14.9% et le secteur agriculture et pêche avec 14.8%.