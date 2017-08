Coup d’envoi de « Gardons Nos Plages Propres » à Kélibia

Toujours engagée en tant qu’entreprise socialement responsable, Tunisie Telecom réitère de bon gré son action « Gardons Nos Plages Propres » lancée depuis 2010.

L’édition 2017 a mis en place une synergie plus efficace en s’associant à l’actionشطي مرايا « Chatty Mreya » lancée par le ministère des Affaires locales et de l’Environnement et l’ANGED (Agence nationale de gestion des déchets).

Elle prend ainsi une dimension nationale ratissant l’ensemble du littoral tunisien en impliquant les associations locales opérant dans l’écologie et la sauvegarde de l’environnement qui assureront l’ animation sur les plages par la conjugaison des efforts des différents intervenants.

Cette initiative consiste à sensibiliser les estivants à la propreté des plages en les impliquant à travers des jeux et animation interactifs dans le but de préserver le littoral et permettre aux familles, baigneurs et estivants de profiter pleinement de leurs vacances dans un environnement propre.

Le coup d’envoi de cette édition sera donné ce vendredi 11 août 2017 dans le gouvernorat de Nabeul à la plage de Mansoura par M. Riadh Mouakhar, ministre des Affaires locales et de l’Environnement.

L’édition 2017 de « Gardons Nos Plages Propres » se déroulera sur 3 semaines et aura lieu dans les plages suivantes :

Nabeul Mansoura 11/08/2017 vendredi Korba 12/08/2017 samedi Tunis Kram 13/08/2017 dimanche Bizerte Sidi Ali Mekki 14/08/2017 lundi Tunis La Marsa 17/08/2017 jeudi Sousse Boujaafar 18/08/2017 vendredi Monastir Skanes 19/08/2017 samedi Mahdia Corniche 20/08/2017 dimanche Tabarka Tabarka 23/08/2017 mercredi Sfax Chaffar 25/08/2017 vendredi Gabes ville 26/08/2017 samedi Djerba Sidi Yeti 27/08/2017 dimanche

Pour rappel , cette campagne citoyenne de Tunisie Telecom, qui a réussi à mobiliser plus d’une dizaine de milliers de citoyens et à les impliquer dans la propreté de plus d’une cinquante de plages à travers toute la Tunisie, fait l’unanimité auprès de la société cicvile depuis 2014. Elle a réussi à attirer l’attention de la presse locale et internationale et à animer plusieurs débats sur les réseaux sociaux.

D’ailleurs, plusieurs festivals à l’échelle internationale ont accordé à Tunisie Telecom et à son agence média MINDSHARE Tunisie, une vingtaine de grands prix pour leur engagement dans cette noble cause environnementale.

Tunisie Telecom, qui continue de confirmer son soutien indéfectible à la sauvegarde de l’environnement en tant qu’acteur majeur dans les actions RSE en Tunisie, réussira sans nul doute le rendez-vous de cette année de « Gardons Nos Plages Propres ».

Soyez donc nombreux à prendre part à cette action pour accompagner votre opérateur historique dans ses efforts visant à sauvegarder notre littoral pour les générations présentes et futures.