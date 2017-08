Youssef Chahed à Jendouba :  » Ce n’est pas le moment de parler d’élections « 

La polémique soulevée par le Chef du mouvement d’Ennahdha invitant le Chef du gouvernement, Youssef Chahed, à s’engager à ne pas se présenter à la présidentielle 2019, n’en finit pas de faire des vagues. Lors d’une visite effectuée à Jendouba, suite aux multiples incendies survenus dans la région, Youssef Chahed s’est retranché derrière un no comment catégorique.

Il a jugé la question inappropriée dans de telles circonstances. Il a déclaré dans ce contexte : « Les flammes ont détruit 23 maisons dans trois régions, des familles ont perdu leurs maisons et vous évoquez 2019 ! Et de poursuivre: » Notre priorité est d’améliorer les conditions de vie des citoyens ».

En effet, le Chef du gouvernement a annoncé que les 23 habitations détruites par les flammes seront immédiatement reconstruites et qu’il sera donné suite, le plus rapidement possible, aux légitimes revendications des habitants des zones sinistrées et de la région dans son ensemble, notamment la mise en place des infrastructures nécessaires.

Rappelons que dans une interview accordée à « Nessma live », le chef du mouvement Ennahdha a estimé que Youssef Chahed ne devrait pas se porter candidat à la présidentielle de 2019, comme l’a ainsi fait son prédécesseur Mehdi Jomâa.

Le Nord-Est, Aïn Draham et Fernana sont en proie aux flammes depuis presque une semaine. Les familles habitant dans la région ont été évacuées. L’armée, appelée en renfort, a répondu promptement présent pour épauler les agents de la Protection civile ainsi que les gardes champêtres. Selon le communiqué du ministère de l’Intérieur, la situation est « sous contrôle ».