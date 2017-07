Tourisme tunisien : comment booster le marché Italien des voyages ?

Comment booster le marché Italien des voyages en direction de la Tunisie ? Une interrogation qui va interpeller les participants à un atelier de réflexion, qui se tiendra lundi et mardi prochain, à l’occasion de la visite de travail en Tunisie qu’effectue Dorina Bianchi, secrétaire d’Etat italienne chargée des activités culturelles et du tourisme, les 17 et 18 juillet 2017, et ce, à l’invitation de Salma Elloumi-Rekik, ministre du Tourisme et de l’Artisanat.

Un débat d’une opportunité évidente dans la mesure où le marché Italien a enregistré , au cours des dernières années l’une des plus fortes baisses de fréquentation touristique italienne en Tunisie.

En effet, de 445 000 touristes italiens enregistrés en 2007 le flux en direction de la Tunisie n’a été que de 71 000 clients en 2016.

Pour les six premiers mois de 2017, le nombre de touristes Italiens s’est situé à 37 000 contre 31 000 en 2016 ; soit une légère hausse de 16%.

Pourtant, de multiples atouts militent en faveur d’un flux autrement plus important dont notamment la proximité et l’amélioration des conditions sécuritaires en Tunisie outre les affinités historiques et linguistiques qui existent entre les deux pays.