Mondher Ghazali, nouveau Directeur Général de l’UIB

Le Directeur général adjoint, Mondher Ghazali, vient d’être nommé nouveau Directeur Général de l’Union Internationale de Banques (UIB), en remplacement de Kamel Néji.

Après avoir passé le témoin à M. Ghazali, Kamel Néji continuera à accompagner l’UIB dans son développement en tant que Président du Conseil d’administration, en remplacement d’Alexandre Maymat qui continuera, quant à lui, à occuper ses postes de Directeur délégué du métier «Banque et Services Financiers Internationaux» et Responsable de la Région Afrique au sein du Groupe Société Générale.

Ce partage coordonné des rôles permettra à la banque de poursuivre son parcours ascendant, de continuer la mise en œuvre de ses projets et de consolider ses positions dans le paysage bancaire tunisien. Il marque, également, une nouvelle étape dans l’histoire de cette banque privée qui a réussi à reprendre sa marche en avant.

A noter que l’UIB conserve aujourd’hui son positionnement dans le peloton de tête des banques privées en Tunisie. Un positionnement légitimé par un bilan 2008-2017 positif et conforme aux engagements pris, et ce, suite à l’adoption d’une vision claire, d’une stratégie de développement réfléchie et d’un plan de mise en œuvre rigoureux des orientations arrêtées.

Dans sa version 2017, elle continuera à délivrer des performances conformes aux attentes des marchés et de ses actionnaires, d’asseoir une gouvernance encore plus agile au bénéfice de ses clients et à mettre le cap sur l’avenir avec ambition et détermination.