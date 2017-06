France : Ahmed Mhiri remporte le Prix du pionner international

Partant du principe de l’économie collaborative et de l’esprit du partage, Ahmed Mhiri a fondé en 2012 TravelCar, une start-up qui conçoit le parking et la location de voiture autrement. Retour une start-up innovante.

TravelCar ne manque pas de réaliser des performances. La dernière date du 26 juin 2017. En effet, TravelCar a remporté le prix du pionnier international lors de la 2ème cérémonie des Grands Prix BFM BUSINESS des Services.

A travers le projet, le voyageur peut bénéficier d’un parking gratuitement quand il est en voyage, l’agence, pendant son absence loue la voiture, après le consentement de son propriétaire, pendant son absence.

Résultats : un parking gratuit pour le voyageur et location de la voiture à prix compétitif à une autre personnes qui n’a rien à avoir avec les prix des agences de location de voiture traditionnelles.

Lancé en 2012, le concept a fait bel et bien ses preuves. Et comment, on parle de 100 mille utilisateurs, 400 agences dans 30 pays et un objectif de réaliser un chiffre d’affaires de 20 millions de dollars en 2017 et attendre 50 pays pendant la même année. D’ailleurs, TravelCar prends en charge la voiture, coté assurance pendant la location et rémunère son propriétaire.

Ahmed Mhiri a indiqué, lors de son intervention sur la chaîne française BMF que le projet a vu le jour à,la suite à un simple constat « des voitures dans le parking qui ne servent pas à grand-chose pendant le propriétaire est absent, des prix de parking élevé, des prix de location élevé. On s’est dit dans ce monde où on mutualise les ressources, on partage les ressources dormantes, c’est dommage de ne pas le faire avec les voitures des voyageurs », dit-t-il avec enthousiasme.

Et de considérer « on est devenu un acteur qui simplifie la mobilité des voyageurs ».

Pour rappel, Ahmed Mhiri est titulaire d’un Master en sécurité informatique l’université de Versailles en France et vit en France depuis plus que 10 ans. Notons aussi que le projet est opérationnel à travers une équipe de 26 personnes et 60 partenaires.