UGTT : oui pour un nouveau remaniement ministériel

Le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) Noureddine Taboubi a indiqué sur les ondes de Mosaïque fm que la Tunisie a besoin d’un remaniement ministériel.

Pour lui, il ne s’agit pas d’un remaniement ministériel total mais d’un remaniement ministériel partiel. Cependant, afin de mener à bien le remaniement, il faut qu’il s’éloigne de l’esprit des nominations partisanes et se base sur les compétences, la loyauté, l’expérience et le patriotisme.

Dans le même contexte, Noureddine Taboubi a considéré que le remaniement s’impose pour le ministère de l’Education et le ministère des Finances. Le secrétaire général de l’UGTT a proposé, aussi, la création d’un secrétariat d’Etat chargé de la Douane.

Il a justifié ce choix par les propos qui circulent autour de la douane. De même, il a proposé la fusion du ministère de la Justice et celui des droits de l’Homme.

Revenant sur l’Accord de Carthage, il a estimé que la non concrétisation des clauses de l’accord a causé de la tenions dans les régions. « Quelques clauses de l’Accord de Carthage sont restées noir sur blanc » regrette-t-il.

Pour rappel, les gouvernements de Youssef Chahed et de Habib Essid ont subi plusieurs remaniements partiels. Il est à rappeler que les agences de notations prennent en considération les changement des gouvernements et les remaniements ministériels quand elles donnent les notes souveraines d’un pays.



Rien que de regarder l’historique des remaniements ministériels pour comprendre les relations d’un certain nombre de ministres avec l’UGTT. En effet, Le refus de l’UGTT d’un certain nombre de nomination en dit long sur le rapport de la centrale syndicale avec le gouvernement. Par exemple, la centrale syndicale s’est insurgée contre la nomination de Khalil Ghariani , membre du bureau exécutif de l’UTICA à la tête du ministère de la Gouvernance et de la Fonction publique. De même, la nomination de l’ancien ministre des affaires sociales, Ahmed Ammar Yombaï dans le gouvernement de Mehdi Jomâa a reçu la bénédiction de l’UGTT.Cependant, les figures de proue de l’UGTT ont souvent affirmé que la centrale syndicale n’est pas concernée par le gouvernement et qu’elle doit continuer son rôle de médiateur et de rester une force de suggestion . D’autre part, l’ambiance était tendu entre l’UGTT et Néji Jalloul, l’ancien ministre de l’Éducation et suite à une pression exercée par la centrale syndicale Neji Jalloul a été démis de ses fonctions le 1er mai.